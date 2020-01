Morelia, Michoacán, a 28 de enero de 2020.- En la ruta trazada para combatir la impunidad, Michoacán da pasos significativos con la profesionalización de elementos para la procuración de justicia, así lo afirmó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo en la Clausura de la Primera Generación e Inicio de Formación para Policías de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).



“Iniciar la formación de la policía investigadora es un paso indispensable y necesario para el fortalecimiento institucional, si no tenemos instituciones fuertes no podemos hacerle frente al reto que tiene hoy México y la sociedad mexicana”, indicó el mandatario estatal.



Ante los egresados y nuevos elementos que iniciarán el curso, Silvano Aureoles señaló que al formarse con los altos criterios de legalidad y justicia, se fortalece la capacidad operativa de la Fiscalía General del Estado al poner al frente de la lucha contra la impunidad, a agentes investigadores que habrán de hacer frente a la demanda de las y los michoacanos.



El mandatario resaltó que Michoacán es uno de los pocos estados del país que cuenta con una estrategia de seguridad seria y responsable, ya que como titular del Ejecutivo mantiene un compromiso determinado en la profesionalización de elementos de seguridad y procuración de justicia fundamentales para acabar con la impunidad.



En esta ruta planeada, Aureoles Conejo comentó que en las y los egresados están fincadas muchas esperanzas, porque esta primera generación es una corporación policiaca con mejores herramientas para atender la seguridad pública, cuidando que no se violen los derechos humanos.



Por su parte, el fiscal Adrián López Solís, precisó que la incorporación de la primera generación de policías de investigación aumenta la capacidad de respuesta de la institución y nutre áreas de peritos y agentes del ministerio público, principalmente.



“Me congratulo, como titular de esta institución, al ser parte del proceso en el que ustedes, hoy están arrancado y pasando de la etapa de la formación inicial a la etapa del desarrollo profesional, porque si expectativa de desarrollo no tiene que ver solamente con trabajo, tiene que ver con vocación y con ganas de servir”, puntualizó.