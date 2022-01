Urgente #Morelia |Comité Municipal de Salud establece nuevas medidas sanitarias; entérate aquí #COVID19

Morelia, Michoacán; 19 de enero de 2021.- Derivado de las condiciones sanitarias actuales y para salvaguardar la integridad de las y los morelianos, el Comité Municipal de Salud estableció las nuevas medidas para hacer frente a los contagios por Covid 19, así como de sus variantes, en la capital.

En sesión extraordinaria, se presentó el panorama actualizado de Morelia, en el que se expone un crecimiento considerable en cuanto a ocupación hospitalaria al llegar al 15.48% de casos confirmados, aunque en ninguno de ellos se requiera intubación; también, se detalló la inercia de contagios en el municipio y de cómo la efectividad de las vacunas ha mantenido a la baja el número de decesos.

Al respecto, Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento, enlistó los acuerdos del Comité, en los cuales se especifica un aforo permitido del 60% en la realización de eventos, previa supervisión que verifique el apego estricto de las medidas.

Asimismo, se especifica que el promovente y solicitante del evento, deberá contar con el protocolo autorizado por la Jurisdicción Sanitaria, atendiendo las siguientes condiciones: el solicitante contará con 10 días hábiles previos a la realización del evento para presentar solicitud al Ayuntamiento, misma que deberá acompañar por el protocolo.

También, se señala que a más tardar el siguiente día hábil, la Secretaría del Ayuntamiento remitirá a la Jurisdicción Sanitaria dicha solicitud; la Jurisdicción, en conjunto con la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios recibirá, analizará, autorizará, negará o emitirá las recomendaciones pertinentes; una vez autorizado el protocolo y el evento, la Secretaría emitirá el permiso.

Agregó que el día del evento y antes del acceso a los asistentes, la COEPRIS y la Dirección de Salud Municipal, inspeccionarán que el recinto acate el protocolo o de lo contrario, se negará su realización.

Por otra parte, se acordó que los establecimientos que cuentan con licencia giro C, observarán un aforo no mayor del 60%; esta misma capacidad se aplicará para las iglesias y centros de culto religioso, balnearios, cines, hoteles, espacios turísticos, restaurantes, centros comerciales, salones de fiesta y centros deportivos.

De igual forma, se determinó la continuidad de las brigadas de inspección de medidas sanitarias y la revisión itinerante del transporte público a fin de constatar el 80% de ocupación y uso de cubrebocas.

En el caso de las ligas deportivas, en tanto no se establezcan los protocolos por parte del Comité, serán suspendidas; además, los eventos en espacios públicos en los que no se pueda controlar el aforo y protocolos, no serán autorizados.

El presente acuerdo, entrará en vigor a partir del 19 de enero y estará sujeto para ser modificado por el Comité Municipal de Salud de Morelia, en función del panorama epidemiológico.