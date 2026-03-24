Lázaro Cárdenas, Mich.- 24 de marzo de 2026.- La mañana de este martes se reportó una agresión armada en una preparatoria privada del municipio de Lázaro Cárdenas, en la que los reportes preliminares refieren que un alumno disparó y mató a dos maestras, siendo detenido en el sitio por la policía.

Los hechos se registraron en la Preparatoria Anton Makárenko, localizada en la calle Francisco Villa de la zona Centro de la ciudad, donde un estudiante de aproximadamente 15 años de edad sacó un arma y atacó a dos docentes, quienes lamentablemente perdieron la vida en el sitio.

El atentado genero pánico entre alumnos y personal del recinto educativo, quienes al escuchar las detonaciones buscaron refugio en las aulas y pidieron ayuda al número de emergencias, lo que movilizó a personal de Seguridad Pública.

A su llegada los uniformados lograron capturar al presunto responsable y lo aseguraron. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de las víctimas ni de la persona detenida.

La zona se mantiene bajo resguardo para que las autoridades de la Fiscalía General del Estado realice los correspondientes actos de investigación. Siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del doble homicidio.

Información en proceso.

AGENCIA RED 113