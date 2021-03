Urgen garantías de legalidad y certeza en el proceso electoral 2021: Oscar Escobar

Morelia, Michoacán. -Las reglas deben ser las mismas para todos, no se debe cuestionar la aplicación de la Ley por parte de los órganos, es una vergüenza que haya quienes quieran representar a los michoacanos y no actúen con transparencia, señaló Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

Derivado de la aprobación de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar el registro o la posibilidad de registro a candidatos por presentar un informe de campaña en ceros o no presentarlo, Escobar Ledesma afirmó que se debe brindar certeza y legalidad en el proceso.

“Lo peor que puede pasar durante un proceso electoral es que los precandidatos busquen la forma de negar que realizaron precampañas y evitar rendir cuentas. La ley es muy clara, todo aquel ciudadano que aspira a un cargo de elección popular deberá presentar sus gastos de precampaña, como lo hicimos nosotros; pero ellos, Raúl Morón, Iván Pérez Negrón y Alfredo Ramírez Bedolla, no hicieron ningún reporte a la autoridad de fiscalización”, indicó el presidente estatal del PAN.

Señaló que estos actos son indicios de un posible fraude electoral, que dejaría en términos inequitativos a los candidatos de diferentes institutos políticos, por lo que todos los participantes en el proceso electoral, se deben apegar a las reglas.

“Digamos no a un fraude premeditado en el proceso electoral, no queremos que haya mano negra por parte del presidente de la república o que alguna otra autoridad intervenga y haya un fraude electoral. No a la ilegalidad, sí a la certeza en este proceso electoral”, enfatizó.

El dirigente panista hizo un llamado a los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular a continuar trabajando apegados a la ley, conducirse con determinación y fortalecer la democracia.