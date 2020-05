Urge que sea prioritaria, para el Estado Mexicano, la atención a mujeres: Araceli Saucedo

La pandemia por el coronavirus ha evidenciado, una vez más, que la atención a las mujeres y el combate a la violencia que viven no es prioridad para el Gobierno Federal, ya que el propio Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, niega o desconoce la situación a la que están expuestas día a día, y minimiza el incremento de denuncias y asesinatos, condenó la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Michoacán, Araceli Saucedo Reyes.



Reprobó que, en un tema tan delicado, el presidente tenga otras cifras sobre la violencia que viven las mujeres, la cual se ha agravado en la contingencia sanitaria, pues cifras de la Red Nacional de Refugios reporta que, en México, cada hora 155 mujeres se comunican al 911 para denunciar violencia de la que son víctimas.



Frente al contexto de inseguridad y violencia por la que atraviesa México, la diputada local, integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, dijo que es necesario ahondar las tareas y acciones de protección a nuestras niñas y mujeres, quienes viven una condición potenciada de vulnerabilidad.



Pese a que el organismo de Naciones Unidas señaló que, en nuestro país, se reporta un aumento en la violencia contra la mujer e incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió, también, sobre el incremento de asesinatos de mujeres y de llamadas de emergencia para denunciar violencia intrafamiliar; “quien dirige este país, minimiza y, como es costumbre, tiene otros datos”.



De acuerdo con la CNDH, de enero a marzo del presente año, la cifra de mujeres asesinadas en nuestro país, al día, incrementó en un 10.6 respecto a los 10.5 que se reportaron en el 2019, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Aunado a estas cifras, en marzo pasado, se recibieron 64 mil 856 llamadas de emergencias sobre violencia familiar, lo que representa 11 mil más que en los primeros dos meses del año.



Lamentó que en esta contingencia las mujeres nuevamente no sean una prioridad en la agenda del Gobierno Federal y que no se estén impulsando acciones integrales para la atención y protección de este sector.



“Hay reportes que señalan que, en los tres primeros meses de este año, en nuestro país, 960 mujeres y niñas fueron asesinadas, de los cuales, 240 casos se investigan como feminicidios; por lo que, resulta grave que el Gobierno Federal no entienda la magnitud del riesgo al que están expuestas las mujeres y, en consecuencia, no impulse acciones integrales para su atención, protección y para erradicar la violencia”, manifestó.



Recordó que el Instituto Nacional de las Mujeres ha reportado que, en México, cada día, 34 niñas quedan embarazadas, producto de violaciones y agresión sexual, lo que se refleja de manera directa, pues al año, once mil niñas se conviertan en madres; tema que preocupa, ya que se deben emprender acciones concretas para la protección de las menores, más en esta pandemia.