Urge que la Federación garantice la seguridad de los candidatos y población: Miriam Tinoco

Morelia, Michoacán.- Ante los lamentables casos de asesinatos y privación ilegal de la libertad de candidatas y candidatos que se han suscitado en diversos puntos del país, la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso de Estado, Miriam Tinoco Soto, lanzó un enérgico llamado a la Federación a proteger la seguridad y la vida de quienes compiten por un puesto de elección, así como de sus familias y de quienes forman parte de sus equipos de trabajo.

“A nivel nacional se está señalando que 88 candidatos han sido asesinados en este proceso electoral, y es evidente que el Gobierno Federal no está garantizando el desarrollo tranquilo, seguro y en paz de las campañas electorales, ya que, pese a que varios aspirantes han hecho público que dejaron de hacer campaña por las amenazas, y no se ve una respuesta del Estado Mexicano”.

La coordinadora de la Representación Parlamentaria condenó los sucesos de violencia que están marcando este proceso electoral y exigió al Estado Mexicano tomar cartas en el asunto, para frenar la violencia que azota al país.

Miriam Tinoco lanzó un llamado a fortalecer las acciones de seguridad en el proceso electoral y después del mismo, al reconocer que una gran deuda con el pueblo mexicano es garantizar la seguridad.

La legisladora subrayó que garantizar la seguridad de las y los candidatos es una obligación no solamente en el proceso electoral, sino después de los comicios que tendrán lugar el 6 de junio y en los que se renovarán los cargos de gobernador, diputados locales y federales, así como presidentes municipales.

“Queremos saber qué acciones se están tomando desde la Federación, pues hay candidatos que han dejado de hacer campaña por haber recibido amenazas, y desde todos los institutos políticos se ha demandado a la Federación para que atienda la grave problemática que se agudiza a pocos días de los comicios”, añadió.

Finalmente, Tinoco Soto subrayó que no puede hablarse de una contienda democrática si hay quienes por amenazas, no han podido salir a hacer campaña, pues no hay un piso parejo, ya que no existen condiciones. “Es muy lamentable la pérdida de vidas, un problema que aqueja a nuestro país y no hay respuesta, en este proceso electoral se está evidenciado una vez más, las carencias que se tienen y el desinterés para atender este grave problema que aqueja a nuestra nación”.