Urge política pública para niños huérfanos por Covid-19, entregar becas es insuficiente: Lucila Martínez

Es urgente que se instrumente una política pública que atienda de fondo la situación de las niñas y niños huérfanos por el Covid-19, ya que los anuncios sobre entrega de becas sólo son un paliativo a una situación de vida de largo plazo para los menores, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.



La legisladora señaló que existen proyecciones de que esta pandemia en México representará 45 mil huérfanos en el país, sin que hasta el momento exista de parte del Gobierno Federal previsión alguna para la atención de estos menores que, debido a la crisis sanitaria ven afectado no sólo su entorno familiar sino también su futuro.



Apuntó que hasta el momento no existe un diagnóstico nacional sobre el número de menores huérfanos debido a la pandemia, lo que implica que el asunto no está ni siquiera en el radar de las autoridades federales.



“Ahora vemos gobiernos locales que anuncian becas para otorgar a menores huérfanos, sin embargo, esto es un paliativo que no garantiza a futuro las posibilidades de desarrollo de estos menores”.



Lucila Martínez Manríquez destacó el apremio de generar acciones con base en una política pública clara, debidamente planificada y en donde estos menores huérfanos estén debidamente detectados para que se les dé el seguimiento y la atención debida.



Refirió que esa cantidad de menores huérfanos se sumarán a aquellos que deja la violencia y la inseguridad en el país y que en 2019 superaron los 4.2 mil niñas y niños según datos del Instituto Nacional de las Mujeres.



“¿Qué futuro les espera a estos menores?, es necesario dejar la politiquería a un lado y que las autoridades federales se pongan a hacer su trabajo, que generen respuestas efectivas que atiendan un problema tan serio como el que hoy vemos con las y los huérfanos por esta pandemia”, subrayó.