Urge plan emergente eficaz que reactive economía en México: Ángel Custodio

Ciudad de México.- En México es apremiante que la Federación implemente un plan emergente y eficaz que contribuya a reactivar la economía y que brinden certeza y apoyo a las y los millones de mexicanos que se quedaron sin empleo por la pandemia de COVID-19, demandó el diputado Ángel Custodio Virrueta García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado.

Ante el crecimiento de contagios y muertes y el retraso en las vacunas, señaló que es evidente que la situación en nuestro país está cada vez más grave, ya que la contingencia sanitaria está dejando también graves estragos económicos, políticos y sociales, afectando a la población más vulnerable, sin que existan acciones contundentes para atender las grandes necesidades que se tienen en nuestro país.

“El Gobierno Federal debe entender las grandes necesidades que existen en México, debido a la crisis sanitaria por el Covid-19, y destinar recursos a lo que es una prioridad nacional, como es combatir con eficacia esta emergencia para frenar los contagios y muertes y a su vez, para reactivar la economía”.

Demandó medidas claras y eficaces en nuestro país para enfrentar la crisis sanitaria, más cuando el retraso de las vacunas y la falta de acciones para contener la contingencia, evidencian que se puede prolongar la situación en México.

“Se carece en el país de políticas públicas para hacer frente a la contingencia y para hacer frente a la peor crisis económica que ha enfrentado nuestro país, en donde el IMSS reportó que se perdieron 647 mil 710 plazas tan solo en el sector formal de la economía, mientras que otras estadísticas hablan de millones de personas se quedaron sin trabajo, además de los millones que ya no tenían una fuente laboral antes de la pandemia”.

Ángel Custodio señaló que deberían existir apoyos emergentes y reales en beneficio de la población, especialmente para quienes hoy están padeciendo el Covid-19 y otorgarles medicamentos y tratamiento totalmente gratuito, para impedir que más personas mueran, ya que muchos de los diagnosticados o con síntomas, no reciben atención porque no hay capacidad en los hospitales y porque no cuentan con la solvencia económica para acudir con un particular.

Asimismo hizo mención que se requiere de un plan de atención en el que se brinde apoyo a las personas que se quedaron sin trabajo, ya que la grave situación que están enfrentando, los obliga a salir todos los días a la calle en busca de un sustento.

“Se requiere de la inyección de recursos, para la permanencia y generación de fuentes de empleo, para el movimiento económico y para brindar certeza a la población acerca de que mantendrá su trabajo en el futuro inmediato y para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que también están viviendo una difícil situación”.

Advirtió que si no se apoya a las pequeñas, micro y medianas empresas, la crisis se seguirá agravando, tras recordar que a principios de diciembre pasado se dio a conocer que, más de un millón de micronegocios cerraron definitivamente en México, en las que laboraban casi 3 millones de personas, cifra que seguirá incrementando mientras no exista una acción clara para reactivar la economía en nuestro país.