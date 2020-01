Ante la determinación del Gobierno Federal de desparecer el Seguro Popular y con la entrada en vigor del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), debe existir certeza de que se garantizará la atención médica gratuita a todas y todos los ciudadanos, y frenar los cobros excesivos, exhortó el diputado federal Lupillo Aguilera Rojas, quien demandó que se garantice el abasto de fármacos a los pacientes, así como la atención de calidad y oportuna.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión, demandó al Gobierno Federal a eliminar los sobrecostos que se están denunciando y que se garantice la buena atención y que ésta sea oportuna a todas y todos los que demandan los servicios de salud.



Tras la desaparición del Seguro Popular, puntualizó que se han recibido muchas quejas, y todas sobre que se está vulnerando el derecho a la salud consagrado en la Constitución, “se han reportado muchos problemas de atención con el Insabi, desde la falta de atención o mal servicio, así como el incremento en las cuotas de recuperación en los hospitales”.



“La gente nos ha denunciado que antes les cobraban alrededor de 80 pesos las consultas, ahora en algunos lugares se están cobrando hasta 400 pesos, sino nos los atienden, aunado a las denuncias de falta de medicamentos”.



Lamentó que, sin un diagnóstico, el gobierno federal tomó una decisión que vulnera el derecho a la salud de las personas, y encarece este servicio, pues se ha detectado que el mismo se ha ofrecido a precios excesivos, cuando el mismo debería ser totalmente gratuito, ya que fue un compromiso que hizo el presidente con el pueblo de México.



Lupillo Aguilera señaló “resulta lamentable lo que está pasando, porque esto afecta principalmente a la gente en pobreza, ya que no puedan acceder a un servicio que antes tenían garantizado a través del Seguro Popular”.



Se ha evidenciado que, en diversos hospitales, son los pacientes y sus familias los responsables de comprar medicamentos y material de curación para poder recibir la atención médica, además de que deben pagar consultas, con lo que se pone en riesgo la vida de quienes están en condiciones de vulnerabilidad.



El Insabi debe garantizar servicios gratuitos y de calidad a todas las personas que no cuenten con seguridad social en nuestro país, y lamentablemente este no está operando de dicha forma, y existe incertidumbre, porque los hospitales no cuentan con los recursos para dotar de medicamentos gratuitos e insumos para los tratamientos de los pacientes.



Demandó al Gobierno Federal garantizar la gratuidad en los servicios, con la finalidad de que la población reciba una atención de calidad y se frenen los abusos que se están reportando en el país, tras la desaparición del Seguro Popular.



Desde el primero de enero, puntualizó, que han surgido constantes denuncias sobre los cobros que están realizando clínicas y hospitales del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), por lo que es urgente que se revise y actúe para garantizar la atención a todas y todos, sostuvo el diputado federal por el Distrito de Pátzcuaro.



Señaló que en el Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario del PRD demandó en su momento que se garantizaran los recursos para que no fuera solo una promesa la gratuidad en el Insabi y hacer efectivo el acceso a los servicios de salud para todas y todos los mexicanos.



Reprobó que en las clínicas y hospitales adscritos al Insabi no existan los medicamentos, ni el personal suficiente para brindar la atención que demanda la población, aunado a los cobros excesivos en los servicios.



Antes los pacientes hacían una aportación al Seguro Popular, ahora en vez de ser gratuitos los servicios como lo prometió el presidente de México, son más caros, aunado a que no hay medicamentos y que no se garantiza la atención a todos pacientes que lo demandan.