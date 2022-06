UNIDAD DEL PRI HABLA DEL TRABAJO DEL GOBERNADOR RIQUELME: ALEJANDRO MORENO

México se cae a pedazos y no podemos permitir, de ninguna manera, que la improvisación, la incapacidad y la ineptitud de Morena lleguen a Coahuila. No se los vamos a permitir y no los vamos a dejar, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al encabezar el Consejo Político Estatal, junto con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, a quien le ratificó todo el respaldo de la dirigencia nacional, ya que la unidad del priismo en la entidad habla de su trabajo y de un gobierno de resultados.



En el Parque Las Maravillas, donde rindieron protesta los 38 Comités Municipales del tricolor, de cara a la elección del año próximo y se dio muestra de la fuerza y unidad del priismo de la entidad, el líder nacional del PRI aseguró que el partido está fuerte y nadie va a frenar todo lo bueno que ha hecho en Coahuila.



Argumentó que “no nos van a doblar, y menos van a doblar al priismo coahuilense, que le sobra carácter, le sobran tamaños, y en 2023 les vamos a ganar la gubernatura en Coahuila”.



Después de que el consejero y Secretario de Inclusión y Desarrollo Social del gobierno estatal, Manolo Jiménez Salinas, tomó protesta a los Comités Municipales, el Presidente Alejandro Moreno advirtió que “el 2023 será el año del PRI en Coahuila. Aquí lo dejamos claro. Hoy, todos los esfuerzos están enfocados a fortalecer la unidad del partido, porque vamos a llegar como una fuerza imparable a la elección”.





Expresó su reconocimiento a la labor y el liderazgo del gobernador Miguel Ángel Riquelme, a quien calificó como un priista entero, profesional y con una trayectoria intachable, al tiempo que expuso que las estructuras municipales serán la clave del triunfo el año que entra.



El dirigente nacional puntualizó que “Coahuila no es el botín político de nadie. Los coahuilenses saben bien que el PRI es un partido de resultados, que el proyecto en Coahuila está sólido y que tenemos el respaldo de una militancia comprometida, entrona y trabajadora”.



A su vez, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, se dijo seguro de que el PRI ganará la gubernatura en el 2023, llamó a los priistas a mantenerse unidos y puntualizó que “por ningún motivo podemos arriesgar la paz, la tranquilidad y la prosperidad de nuestras familias. En otras entidades, el crimen ha regresado y con mayor violencia, mientras nosotros nos mantenemos como un estado blindado, donde la delincuencia no podrá penetrar”.



Luego de destacar que en las elecciones del 5 de junio Morena utilizó los programas sociales y hubo una clara intromisión de funcionarios federales, advirtió que Coahuila “se cuece aparte. Les vamos a ganar al partido de las corcholatas. Les vamos a ganar a la buena”. Enseguida, el gobernador aseveró: “Yo no acepto embajadas. Yo me la juego con el PRI”.



Por su parte, el dirigente del PRI coahuilense, Rodrigo Fuentes Ávila, indicó: “soy institucional, como Alejandro Moreno, que ha hecho valer los Estatutos del partido”. Argumentó que “somos institucionales, y este gran ejército, junto con Miguel Ángel Riquelme y Alejandro Moreno, al lado de la firmeza de la sociedad, se declara listo y vamos por el 2023”.



Al tomar protesta a los 38 Comités Municipales del PRI de Coahuila, el consejero político Manolo Jiménez Salinas destacó la proximidad del inicio del proceso electoral del 2023, por lo que dijo que hay que prepararse “para defender al estado de quienes engañan con una mal llamada transformación. Le decimos a esas transformaciones destructivas que aquí, se van a topar con pared”.