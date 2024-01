UnDiaComoHoy | Conoce lo que se conmemora hoy 12 de enero

Primer disco de Led Zeppelin 1969

La banda británica de hard rock lanzó su primer disco de estudio, Led Zeppelin I, que contiene temas como Good times, bad times y Your time is gonna come. La revista Rolling Stone lo posicionó en el puesto 29 en su lista de los 500 grandes álbumes de todos los tiempos.

Muere Agatha Christie 1976

La escritora y dramaturga inglesa murió en la ciudad de Wallingford, a los 85 años. Fue referente del género policial, en especial por las novelas protagonizadas por el detective belga Hércules Poirot. Es una de las escritoras más leídas en el mundo.

Primer álbum de Britney Spears 1999

La cantante estadounidense publicó su primer álbum de estudio, “…Baby One More Time”. El álbum que vendió casi 11 millones de copias sólo en Estados Unidos y la llevó a protagonizar algunas campañas publicitarias en Asia.

Terremoto en Haití 2010

El terremoto con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe sacudió a Haití, y causó la muerte de unas 316.000 personas y más de 350.000 heridos. El sismo y sus réplicas se sintieron en países vecinos como República Dominicana, Cuba y Jamaica.