Una mujer sin vida y 3 lesionados, saldo de choque entre dos motos en Tangamandapio

Santiago Tangamandapio, Mich.- 02 de marzo de 2022.- Una mujer sin vida y tres

lesionados, entre ellos un niño, fue el sado de un choque por alcance entre dos motocicletas en esta demarcación de Tangamandapio.

El fatal accidente ocurrió sobre la carretera Jacona-Jiquilpan a la altura del kilómetro 21, en las inmediaciones de la comunidad de Telonzo, hasta donde llegaron los elementos de la Policía Michoacán y Tránsito Estatal quienes abanderaron para evitar otro percance.

En el sitio, paramédicos de Protección Civil Municipal confirmaron la muerte de María C.,

R., de 23 años de edad, así mismo auxiliaron a César David C., R., de 25 años de edad y al menor Jesús C., C., de 5 años de edad, todos ellos vecinos de la Localidad de Los Baldíos, perteneciente a este municipio.

El otro lesionado es Mario P., G., de 33 años de edad, vecino de esta cabecera municipal, el cual junto con los otros dos sobrevivientes fueron trasladados a un nosocomio de Zamora para su adecuada atención médica.

Las unidades participantes en el percance son, una motocicleta de la marca Italika de color rojo con blanco, sin placas y otra moto pero de la marca Yamaha color negro con matrícula de NVC2M de esta entidad federativa.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hecho e iniciaron

la carpeta de investigación correspondiente, así mismo llevaron el cadáver de la fémina a la morgue local para los estudios de ley.