Un hombre fue mordido en los geniales por una serpiente escondida en su baño

En Tailandia, un hombre de 35 años fue mordido en los testículos por una serpiente pitón de 3,6 metros de largo que apareció en el WC de su baño.

El sujeto, identificado como Thanat Thangtewanon, tuvo que acudir a un hospital tras el incidente.

“Sentí que algo me mordía los testículos. Me dolía mucho, así que metí las manos en el inodoro para ver qué me pasaba. Me sorprendió mucho haber agarrado una serpiente”, explicó Thangtewanon a un portal de noticias asiático.

De acuerdo con la historia del hombre, mientras estaba sentado en el retrete sintió un fuerte dolor en los testículos, de inmediato metió la mano para averiguar lo que estaba pasando y la sorpresa lo invadió cuando noto a la serpiente.

Afortunadamente, no fue una serpiente venenosa.