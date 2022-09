Un gobierno estatal sin legitimidad y cero resultados a la ciudadanía: PRD

Morelia, Michoacán, a 24 de Septiembre de 2022.-Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señalaron que hoy Michoacán está frente a un gobierno estatal ilegítimo que no ha sabido responder a las necesidades de la ciudadanía .

Octavio Ocampo Córdova, Presidente Estatal del PRD, sostuvo que en un año han demostrado la falta de capacidad para gobernar y rendir buenas cuentas al pueblo de Michoacán, “a falta de resultados, lo más fácil es culpar al pasado y no asumir su responsabilidad”.

Luego del primer informe del gobierno estatal, Octavio Ocampo señaló que “estamos frente a un gobierno ilegítimo, que no llegó con el respaldo ciudadano, y que no da resultados a la gente”.

Es un gobierno insensible, que busca disfrazar su falta de capacidad y su deshonestidad culpando al pasado pero que sigue “copiando” acciones y programas, por ejemplo, el Mando Único lo quisieron hacer con el Fortapaz, y que hoy por cierto hacemos un llamado para que no mienta más y entregue pronto los recursos a los municipios, un programa que en la realidad no ha llegado; Fuerza Mujer que era Palabra de Mujer y Salud en tu familia, que antes era Médico en tu casa, ¡pero aún así tienen el cinismo de decir que no encontraron nada en la agenda!

En ese sentido, el líder del PRD, cuestionó ¿De qué sirve que el Gobernador presuma su buena relación con el Presidente de México si eso no se traduce en apoyos a Michoacán?, ¿De qué sirve que hayan anunciado el Plan de Apoyo a Michoacán? Si hasta el momento ha quedado en el discurso, en el limbo.

Las y los integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvieron que en un año de gobierno morenista el estado ha enfrentado retrocesos en materia educativa, desarrollo económico, social, agropecuario y defensa de los derechos de las mujeres, así como en seguridad pública pues habrá que recordar los hechos ocurridos en San José de Gracia y Zinapécuaro, así como el asesinato de alcaldes y periodistas.

¡Claro que no somos iguales! El PRD sí supo gobernar, subrayaron integrantes del PRD.

Michoacán merece más

Con el gobierno estatal de Bedolla:

⁃ NO hay federalización educativa

⁃ NO hay rescate carretero ni rehabilitación carretera

⁃ NO hay oficinas del IMSS

⁃ NO hay paz social ni seguridad pública

⁃ NO existe avance en el Plan de Apoyo a Michoacán

⁃ NO hay armonía con el magisterio ni con subsistemas educativos (Cobaem)