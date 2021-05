UMSNH y SPUM acuerdan prorrogar estallamiento de huelga

Morelia, Michoacán.- La autoridad central de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) acordaron prorrogar el estallamiento a huelga que se tenía programado para este viernes a las 18:00 horas.

El acuerdo, signado esta tarde ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, prioriza la continuidad de las actividades sustanciales que realiza esta Casa de Estudios para beneficio de la comunidad estudiantil.

Tras la firma del presente acuerdo, la autoridad central de la UMSNH expresa su reconocimiento a los profesores sindicalizados quienes no obstante las dificultades que enfrentan por no recibir el total de sus respectivos pagos por concepto de aguinaldo, no han suspendido las actividades docentes que realizan en línea desde el inicio de la pandemia.

Finalmente, la autoridad universitaria subraya que desde su fundación, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se ha caracterizado por ser una noble institución con una filosofía humanista y un gran sentido de responsabilidad social, por ello, agradece la solidaridad mostrada en estos momentos por los profesores sindicalizados.