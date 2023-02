UMSNH promueve el diálogo con expertos en favor de la comunidad estudiantil

Morelia, Michoacán, a 08 de febrero de 2023.- Acercar información de expertos al estudiantado nicolaita, como parte de una formación integral, es el objetivo que tienen encuentros como el que se realizó el día de hoy, con las y los alumnos de la Facultad de Arquitectura, quienes recibieron al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, quien dictó la conferencia “Planeación Urbana y Arquitectura Social, un nuevo enfoque desde el territorio”.

Asistió en representación de la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila González, el secretario general, Zoe Infante Jiménez, cuyo evento se efectuó gracias a la gestión que realizó la Facultad de Arquitectura, para contar con la presencia del funcionario del Gobierno de México, quien tuvo un acercamiento con las y los jóvenes, a quienes compartió su experiencia y conocimiento en la materia.

El titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, detalló algunas de las políticas públicas que se están poniendo en marcha a nivel nacional en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, éste último mencionó que es un tema fundamental, al referir que el 80 por ciento de la estructura urbana son viviendas, por lo que conminó a las y los futuros arquitectos para que se dediquen o realicen estudios de posgrado en esta vertiente.

El funcionario resaltó que es fundamental la evaluación de las políticas públicas, pues afirmó que si algo no se evalúa no hay forma de medir y no hay forma de mejorar el desempeño. Al tiempo que expuso diversos proyectos que la dependencia ha realizado en distintos estados del país, donde se está priorizando el espacio público, como elemento clave.

Finalmente invitó a las y los estudiantes para que una vez que ejerzan y realicen proyectos, prioricen el trabajo de campo. “Soy un 70 por ciento supervisor de obra y un 30 por ciento secretario de Estado, entonces mi recomendación es que, si sus obras quieren que salgan bien, tienen que estar ahí constantemente”, sostuvo.

Luego de hacer entrega de un reconocimiento al secretario Román Meyer, el director de la facultad, Axel Becerra Santacruz, agradeció la visita del funcionario federal, tras señalar que el diálogo con expertos enriquece la formación de las y los alumnos.