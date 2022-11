UMSNH logra Acreditación Institucional por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES), uno de los máximos organismos evaluadores de México.

Por dar cabal cumplimiento a los más exigentes estándares de calidad, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha obtenido la acreditación institucional otorgada por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES), uno de los máximos organismos evaluadores en México, el cual avala no solo la calidad de la enseñanza educativa impartida en la casa de estudios del Estado, también certifica la calidad, idoneidad y pertinencia de sus programas educativos y procesos administrativos.

Este reconocimiento fue recibido por el Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, de manos del Director General del COPAES, Alejandro Miranda Ayala, en emotivo evento celebrado en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, al que asistieron el Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán, Diputada Julieta García Zepeda, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y, el Mtro. Jorge Reséndiz García, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, en calidad de testigos de honor de tan relevante acto.

Estuvieron presentes también los integrantes del H. Consejo Universitario, máximo órgano colegiado de gobierno de nuestra institución de educación, líderes sindicales, funcionarios estatales, universitarios e integrantes de la comunidad nicolaita.

COPAES mantiene la misión de asegurar la calidad educativa superior que ofertan las instituciones públicas, nacionales y extranjeras, mediante el reconocimiento formal de Organismos Acreditadores de programas académicos, además se consolida como el máximo referente de la calidad educativa entre las Instituciones de Educación Superior, así como con la sociedad en general, siendo la única instancia autorizada por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para conferir reconocimiento formal y supervisar a organizaciones cuyo fin sea acreditar programas académicos del tipo superior que se imparten en México.

Durante la presente administración que encabeza el nicolaita Raúl Cárdenas Navarro, la Casa de Hidalgo ha sido ubicada por U.S. News & World Report dentro de las 6 mejores universidades públicas estatales de México, mientras que el ranking europeo de Webometrics, en 2022, la coloca en el lugar 7 por los altos estándares de calidad, divulgación y transparencia en la información que maneja, por su parte el Center for World University Rankings (CWUR), con sede en Emiratos Árabes Unidos, que evalúa la calidad de la educación, el empleo de ex alumnos, la calidad de la facultad y el rendimiento de la investigación de universidades globales la sitúa en el 5 lugar de las mejores universidades y finalmente el Ranking de Shanghai, una de las clasificadoras universitarias más reconocidas mundialmente, la posiciona en el 4 lugar de las mejores universidades públicas estatales.

La acreditación institucional otorgada por COPAES a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tendrá una vigencia de cinco años. Entre los elementos motivo del análisis para la obtención de este reconocimiento destacan:

Pertinencia social y consolidación de la matrícula universitaria

La creación de programas institucionales (MULTIDES) de licenciatura conformado por personal de tiempo completo (PTC) adscritos a distintas dependencias académicas, permitiendo aumentar la oferta educativa universitaria, sin incrementar el costo económico. Ello permitió consolidar el mantenimiento de la matrícula de calidad por encima del 90%. Actualmente la UMSNH cuenta con más del 98% de matrícula inscrita en programas reconocidos por su calidad y el 20% de matrícula con acreditación internacional, así como 57 programas de posgrado en el CONACyT; además en los últimos 4 años pasamos de 360 a 514 profesores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores. Se logró también, por quinta ocasión consecutiva, la máxima calificación del 100% de las obligaciones de transparencia, hecho sin precedente para cualquier sujeto obligado del estado.

La creación de 21 nuevos programas de licenciatura y posgrado, y el rediseño de la malla curricular de 21 programas educativos, ha permitido diversificar la oferta educativa de la UMSNH, con pertinencia social, respetando los valores e historia de la primera universidad autónoma de América. Sin olvidar el compromiso humanista de la casa de Hidalgo, se apoya a más de 5 mil estudiantes en condición vulnerable, en 35 albergues con habitación y alimentos para poder continuar sus estudios.

Evaluación permanente de la administración universitaria

La acreditación institucional de COPAES verificó la infraestructura suficiente, moderna, limpia y en buen estado con la que cuenta la Universidad Michoacana. Certificó la calidad de 41 procesos administrativos bajo la norma ISO 9001, incorporados al Sistema de Gestión de la Calidad, al Sistema Bibliotecario y al Sistema del Centro de Autoacceso del Departamento de Idiomas, así como la plataformización de procesos administrativos: inscripción, reinscripción, servicio social y titulación, así como de planes de trabajo de la planta docente.

COPAES constató el crecimiento de investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En el tema de investigación aplicada la UMSNH logró doce patentes registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.

Recuperación de la finanzas y gobierno universitario

La estabilización de las finanzas universitarias, objetivo primordial de la administración del Dr. Raúl Cárdenas, fue posible gracias a la actualización de la estructura organizacional, la creación del reglamento interior y un exitoso programa de contención del gasto. Lo que permitió atender las funciones sustantivas de la Universidad al implementar dichas acciones, resultó una actividad de gobierno universitario transparente y con disciplina en el Ejercicio Presupuestal. La reforma del sistema de jubilaciones y pensiones dará certeza y viabilidad a mediano y largo plazo.

Así, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es reconocida por el Consejo Para la Evaluación de la Educación Superior A.C. (COPAES) como una institución educativa con las condiciones, elementos y recursos humanos que refrendan el compromiso con la calidad, pertinencia social y visión de futuro en beneficio de los michoacanos.

De acuerdo con el COPAES, la acreditación institucional contribuirá al prestigio y apoyo de programas a instituciones únicas y consolidadas por lo que este logro Universitario resalta que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo esta ¡Mejor que nunca!