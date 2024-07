ÚltimaHora | ¡Biden se baja de la candidatura presidencial, rumbo a las elecciones del 5 de noviembre en EUA!

Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, quien buscaba la reelección frente a su contrincante, Donald Trump, anunció que no se presentará a la reelección en medio de las continuas presiones tras sus inconsistencias en los debates pasados y algunas pifias en eventos públicos; lo anterior, hizo que muchos militantes de su partido se cuestionaran si debía seguir optando a la reelección.

Sin embargo Biden anunció que cumplirá el resto de su mandato.

“Y aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me centre únicamente en cumplir con mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato”, escribió Biden en una carta que publicó en su cuenta de Twitter.

Y añadió: “Hablaré a la Nación a finales de esta semana con más detalle sobre mi decisión”.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV