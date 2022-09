UAG estrena laboratorio de Ambientes Virtuales para interactuarcon entornos digitalizados

Apegada a su estrategia de innovación y mejoramiento de herramientas para la enseñanza-aprendizaje, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) puso en marcha el Laboratorio de Ambientes Virtuales Inmersivos para que los alumnos puedan interactuar con entornos digitalizados.



Se trata de la Cava Virtual Inmersiva, la cual fue desarrollada por el Profesor Investigador de la UAG, Dr. Jonathan Hernando Rosales Hernández, junto con alumnos de las carreras del Decanato de Diseño, Ciencia y Tecnología en las áreas de Electrónica, Software, Tecnología y Computación, así como de la Maestría en Ciencias Computacionales.



Aproximadamente se tardaron dos años en diseñar el desarrollo, el esquema, el análisis de espacios y la construcción de ambientes para poder interactuar con ellos.



La Cava es un ambiente de cuatro paredes digitalizado 360 grados, la cual es única en su tipo, donde se puede interactuar y crear ambientes irreales o virtualizar los reales.

Es además una herramienta 100 por ciento funcional que no requiere de componentes externos y cuenta con la ventaja de que es completamente inmersivo, quiere decir que se puede interactuar con los ambientes que se proyectan.



Otra de las grandes ventajas es que en los espacios pueden estar varias personas y hablar de lo que está proyectando, comentó Jonathan Rosales.



“Alumnos, por ejemplo, de Medicina, podrán estar observando los cuerpos humanos y estar generando interacción directamente o detectando algunos pequeños componentes para interactuar”, expresó.



También en la parte de Ingeniería automotriz se pueden proyectar vehículos y sus componentes para armarlos y desarmarlos, por mencionar algunas funciones.



La intención de esta tecnología es replicarla en toda la institución y que los alumnos de todos los decanatos tengan la oportunidad de interactuar y aprender con ella de acuerdo con sus áreas de conocimiento.



“Gracias a los apoyos que hemos tenido del Decanto de Diseño, Ciencia y Tecnología, y la parte de investigación de nuestra institución, que nos han dado un conjunto de recursos para poder llevar a cabo este tipo de acciones, tenemos este proyecto 100 por ciento UAG”, dijo el profesor investigador.



Componentes de software

La Cava Virtual Inmersiva está integrada por componentes de software que corrige las distintas distorsiones y desfases que se tenían con los vectores para convertirse en un ambiente de 360°.

Esta fase del proceso estuvo a cargo del alumno Paulo Eduardo Zamora Venegas, del décimo cuatrimestre de la carrera de Ingeniería de Software.



“Ya cuando se tenían los proyectores y se veían bien, fuimos a la parte de la interacción para lo que desarrollé un software mediante el cual pudimos identificar los puntos de impacto en las proyecciones y los pudimos traducir en interacciones dentro de los entornos virtuales “, dijo el alumno Zamora Venegas.

Además, compartió que fue un proyecto retador porque hay poca información y pocos recursos de personas que estén haciendo este tipo de proyectos.

Sin duda, lo aprendido en su carrera le sirvió mucho para poder lograr este resultado con la Cava, la materia de Investigación y los fundamentos de algunas otras le ayudaron en su proceso.

“Me siento orgulloso, me siento contento porque creo que logramos resultados que al principio parecían imposibles. Porque hemos intentado tomar esta tecnología que no fue hecha para esta aplicación y desarrollarlo desde cero para adaptarlo a lo que queríamos hacer. Y ese logro me pone feliz”, agregó.



Desarrollo de los entornos

La parte del desarrollo de entornos estuvo a cargo del alumno Gerardo Castruita López, del décimo cuatrimestre de la carrera de Ingeniería de Software.



La creación de los entornos es la parte práctica y de atracción al público; es decir, el desarrollo de juegos, del cosmos, entre otros para proyectarlos en pantalla visual interactiva.



Las materias de Programación 3D y Animación fueron de gran aporte para contribuir con esta parte del desarrollo de Cava, aseguró el alumno García López.