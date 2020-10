Turistas, obligados a acatar medidas sanitarias en tradición de Noche de Muertos

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre de 2020.– En Michoacán, una de las manifestaciones culturales más esperadas es la celebración de la Noche de Muertos.



No obstante, este año en particular reviste de vital importancia tomar en cuenta la emergencia sanitaria por el COVID-19, lo que obliga a extremar las precauciones para evitar la propagación del virus.



La recomendación primordial es no acudir a los panteones y quedarse en casa, pero, en caso de que se decida la primera opción, la Nueva Convivencia que impera en Michoacán incluye diversas recomendaciones que deben acatarse, tanto de parte de los turistas, como de los locales.



Estos puntos de seguridad e higiene aparecen contenidos en el micrositio https://michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/NOCHE-DE-MUERTOS-2020_ComiteSalud-2.pdf.



• Uso obligatorio del cubrebocas y gel antibacterial, así como procurar la sana distancia.



• Respetar los protocolos y horarios establecidos para el acceso a los panteones.



• La entrada será bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria y de acuerdo con los protocolos dictados por las autoridades locales.



• Se suspenden todas las actividades culturales y eventos que generen concentraciones masivas.



• Estará prohibida la venta y el consumo de alcohol, así como las bandas musicales en vía pública.



• Importante informarse sobre la historia, cultura, valores, tradiciones y condiciones de vida de los pueblos y comunidades que se piensas visitar. No todos estarán abiertos al visitante.



• Ayudar a la conservación del patrimonio cultural de la Noche de Muertos, así como sus infraestructuras.



• Evita dejar evidencia de la visita: no tirar basura al suelo, no pintar, grabar nombres o realizar grafitis.



•Si se encuentran en un lugar de culto, respetar los tiempos de oración, cumplir con los códigos de vestimenta y mantener una actitud respetuosa.



• No usar equipos de sonido, no gritar ni hablar fuerte en los panteones o donde se pueda molestar a otras personas.



•No ingresar con bebidas alcohólicas.



• Atender los señalamientos de circulación en el interior de los panteones en los que esté permitida la entrada a visitantes.



• Siempre pedir permiso antes de tomar una fotografía a personas de la comunidad celebrando la Noche de Muertos.