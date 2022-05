Tunden en redes sociales a hijo de César Bono por depender de él económicamente

Tras la entrevista que dio César Bono donde dijo que quiere regresar a trabajar porque sus hijos aún dependían económicamente de él, usuarios de redes sociales enviaron mensajes de odio a su hijo, Leonardo Bono.

Leonardo Bono, quien es cantante y también se dedica a la actuación, declaró que los medios de comunicación dejaron a un lado el padecimiento de César Bono para enfocarse en descalificar a sus hijos.

“Se acaba de salvar de una operación de vida o muerte. ¡Ah, no, eso no importa! Mencionó algo de mantener. Humillemos a este par de niños… Bueno, de adultos”, declaró Leonardo Bono.

Ante esta situación, el hijo de César Bono informó que sus redes sociales se han visto repletas de comentarios en su contra por parte de personas que desconocen su historia de vida, así como el esfuerzo que ha desempeñado en la industria actoral y musical.

“Yo recibí mensajes de odio en redes sociales y que, gracias a Dios, es la primera vez que me pasa, porque la gente que me sigue, que le importa conocerme y saber quién soy, nunca me pone cosas feas”, comentó el cantante y actor.