Tras fracaso de estrategia contra COVID-19, Federación avienta su responsabilidad a los estados: Toño Soto

Morelia, Mich.- Ante el fracaso de la estrategia federal para hacer frente a la crisis sanitaria para combatir el COVID-19 en México, ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador intenta confundir a la población y aventar la responsabilidad a los estados de la República, a los que disminuyó los recursos y no ha respaldado en esta contingencia, ni en ninguno de los problemas que han enfrentado, puntualizó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local, Antonio Soto Sánchez.

“Sí es tan fácil adquirir vacunas, la pregunta sería por qué el presidente de México no las compra y garantiza la aplicación para todas y todos los mexicanos, a corto plazo y no con una estrategia que duraría años, debido a que no la hay y no se tienen los recursos”, enfatizó.

Es por ello que, el anuncio del presidente, sobre que autoriza a los estados del país y a la Iniciativa Privada (IP) comprar la vacuna contra el COVID-19, es una estrategia para confundir a la población y aventar la bola de la responsabilidad que compete al Estado Mexicano.

“La Federación es quien tiene la suficiencia económica y acuerdos para adquirirla y si no lo hace, resulta ridículo que ahora “autorice a los estados e IP” para que lo haga, cuando sabe cómo está la situación”, señaló.

En vez de estar mal informado, dijo, el presidente debería aclarar la aplicación de las primeras dosis adquiridas, con las que se benefició sin recato a los “Servidores” políticos del presidente y el partido en el poder.

“Como la Federación no ha tenido la capacidad para enfrentar la crisis, ahora busca aventar la bola a los estados e Iniciativa Privada, para después responsabilizarlos de lo que suceda y con ello, intenta nuevamente engañar a la sociedad”, subrayó.

Antonio Soto advirtió que la estrategia del presidente ahora es repartir culpas, ya que el Gobierno de Morena no podrá cumplir con la promesa de vacunar a más de 120 millones de mexicanos como anunció, por lo que intenta confundir con supuestas muestras de voluntad que no existen.

Manifestó su preocupación, ya que es evidente que el Gobierno Mexicano está siendo incapaz de conseguir las vacunas para la población, por lo que, desde todas las trincheras, se debe demandar que se cumpla con la sociedad, ya que, si se agravó la contingencia en nuestro país, fue por la irresponsabilidad de la Federación, quien minimizó lo que estaba sucediendo y por ende, no implementó medidas eficaces y oportunas para disminuir los contagios.