Transparencia, base en la construcción de la democracia: Toño Carreño

Morelia, Mich.- Al participar en la firma de la Declaratoria en el marco de la Semana de Transparencia en Michoacán, Toño Carreño Sosa, Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano Michoacán, mencionó que el presente y futuro ya no está en los partidos políticos o candidatos, sino en las y los ciudadanos.

La transparencia y rendición de cuentas son la base para la construcción de la democracia, afirmó Carreño Sosa, Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán.

“El futuro no está en los Institutos Políticos, el futuro no está en los candidatos y candidatas, sino en la ciudadanía, una ciudadanía participativa, una ciudadanía informada, una ciudadanía que nos traiga a los institutos políticos haciendo nuestra chamba, por eso Movimiento Ciudadano no es un partido, es un movimiento, una plataforma para servirle a las y los ciudadanos”, indicó.