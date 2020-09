Trabajo conjunto con mujeres, para el ejercicio pleno de sus derechos: Fiscal Adrián López Solís

Morelia, Michoacán, a 19 de septiembre de 2020.- “El destino de las mujeres no es la violencia, es el ejercicio pleno de sus derechos y desde la Fiscalía General del Estado de Michoacán, seguiremos trabajando de manera coordinada con las organizaciones sociales para atender a quienes no tienen voz y a quienes en medio de una situación de violencia no saben o no encuentran a alguien que les pueda tender la mano”, aseveró el Fiscal General, Adrián López Solís, durante un encuentro con integrantes de la Red Estatal de Mujeres Víctimas de Violencia “Mujeres Apoyando Mujeres”.

En el marco de esta reunión, el titular de la FGE agradeció la invitación para formar parte de este proyecto, encabezado por la diputada local Araceli Saucedo Reyes, a quien reconoció el compromiso que ha mostrado por brindar a las víctimas de violencia, condiciones para enfrentar sus problemas en esta materia y sumarlas a fin de hacer frente a la violencia de género.

López Solís puntualizó que el problema de la violencia contra la mujer es un tema que sigue vigente y se ha convertido “en un discurso vacío, sin acciones concretas, y quiénes verdaderamente son víctimas y están en condiciones de vulnerabilidad y de expresiones extremas de salvajismo de violencia, como es el feminicidio, no les llegan las promesas”, por ello, destacó la necesidad de organizarse desde las instituciones y la sociedad.

Acompañado por las Fiscales Especializadas en Atención a Delitos de Violencia Familiar y de Género, así como en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Araceli Palomares Miranda y Janeth Martínez Mondragón, respectivamente, López Solís reiteró el compromiso de la institución para investigar y perseguir los delitos de violencia contra la mujer.

“Considero que cuando estás enfrente de una responsabilidad debes visualizar el tamaño del problema; tenemos que ser muchas personas -hombres y mujeres- abordando esta problemática con una visión de largo alcance”, expresó el Fiscal.

De esta manera, destacó que poder apoyarse en quienes integran esta Red, amplifica las capacidades institucionales, “porque entonces ya no dependemos solamente de agentes del Ministerio Público, Peritos o de la Policía; porque tenemos voces, pies y manos como ustedes que tienen un alcance social”.

Tras presentar cifras relacionadas a delitos de homicidio doloso en agravio de la mujer; feminicidio; violencia familiar; y lesiones en razón de parentesco, expuso la importancia de evitar que estos sigan creciendo, por ello, reiteró que, desde la Fiscalía se llevarán a cabo todas las actuaciones posibles para que, quienes cometan estos delitos, reciban la sanción correspondiente y el daño sea reparado; sin embargo, dijo “el trabajo coordinado con ustedes puede ir más allá en los procesos de prevención”

Al hacer uso de la palabra, la diputada local, Araceli Saucedo Reyes, ponderó la importancia de fortalecer la red de apoyo a las mujeres que viven violencia, “es importante que todas las víctimas sepan a dónde acudir y que además se acerquen a las instituciones para ser atendidas”, expresó.

Por su parte, la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Alma Rosa Bahena Villalobos, destacó la trascendencia de advertir las señales de violencia política en razón de género y denunciarla, y reconoció el apoyo del Fiscal para garantizar la aplicación de medidas de protección para mujeres que han sido víctimas de violencia de género, a efecto de salvaguardar su integridad cuando denuncian un hecho.