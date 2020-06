Trabaja Gobierno Estatal día a día en reducir el COVID-19: Carlos Herrera

Sahuayo, Michoacán, 25 de junio de 2020.- Al reconocer a Sahuayo como un ejemplo en cuanto al combate al COVID 19, el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello encabezó los trabajos de la sesión del Comité de Seguridad en Salud de este municipio.

Durante su participación, el encargado de la política interna del estado dijo que no es fácil determinar acciones para cuidar la vida y la salud de los ciudadanos y más aún cuando éstas puedan parecer poco populares.

Y es que Sahuayo, dentro del reporte de la Secretaría de Salud, tiene 7 casos confirmados, dos casos activos y solo una defunción al día de hoy.

Carlos Herrera dijo también que desde el Gobierno Estatal y en conjunto con autoridades federales y los municipios se trabaja día a día en reducir la incidencia de contagios y por ende de defunciones a causa de este virus.

“Yo estoy en la Secretaría de Gobierno para ver cómo ayudo, estoy muy centrado en trabajar para aligerarle la carga a las y los michoacanos y cuidar de sus vidas y su salud de manera integral”, apuntó.

En este sentido, recordó que, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno Estatal, encabezado por Silvano Aureoles Conejo, ha llevado a cabo acciones muy a tiempo, lo que al día de hoy coloca a Michoacán por debajo de la media nacional.

“Todos vamos a salir golpeados y lastimados, unos más que otros, pero el objetivo es que logremos todos juntos salir lo menos lastimados posible”, añadió.

Recordó que entre otras acciones, el gobierno ha puesto al alcance de las autoridades municipales, del sector productivo y de la sociedad en su conjunto, una herramienta de monitoreo permanente de la pandemia en territorio michoacano, a través del portal de internet: https://michoacancoronavirus.com/nuevaconvivencia.

“Con esta medición que, con claridad, en tiempo real, nos dice como se encuentra su municipio para que puedan apretar y ese es la herramienta más valiosa que tiene esta estrategia”, complementó.

Dijo que el gobierno hoy se enfrenta a una dicotomía, a un reto, porque por un lado debemos enseñar a la gente a quedarse en casa, pero por otro lado debemos salir a trabajar, esa es la dificultad, dijo, decirle a la gente que, si sale, corre riesgo y se tiene que cuidar.

“Debemos volver a vivir en comunidad, no solo para cuidarme a mí, sino a los que están a nuestro lado, en realidad cuando yo me cuido a mí, te cuido a ti y cuando te cuidas tú, me cuidas a mí, esa es la comunidad y esa es la corresponsabilidad”, apuntó.

Finalizó al reconocer al municipio de Sahuayo como un ejemplo esperanzador de acuerdo a la serie de acciones que en conjunto, sociedad u gobierno realizan para evitar contagios y muertes.

“Continúen de esa manera, no echen campanas al vuelo, sigan sesionando permanentemente, sigan tomando acciones. Nosotros estamos aquí en respaldo y sepan que ustedes no caminan solos, estamos juntos y juntos vamos a salir de esta crisis que no será la primera ni la última”, concluyó.