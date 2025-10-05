Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2025. La tormenta tropical Priscilla ocasionará lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en zonas costeras y del occidente de Michoacán, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además de las lluvias intensas, se esperan rachas de viento de 70 a 90 km/h en las costas de Michoacán, así como oleaje elevado de entre 4 y 5 metros, condiciones que podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

El sistema se localizaba esta mañana a 475 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y continuará desplazándose de forma paralela a las costas del Pacífico mexicano durante los próximos días.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos del SMN y de Protección Civil, y a extremar precauciones ante los efectos de la tormenta, en especial en zonas costeras.

Para más información y pronósticos actualizados por municipio, se recomienda consultar las plataformas oficiales de Conagua y el SMN.