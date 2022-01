¡Tómala! AMLO exhibe y reacciona a #video de López Dóriga contra oposición PRI-PAN-PRD #VIDEO

Ciudad de México.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, sorprendió de nuevo en la “mañanera” al exhibir un video del periodista, Joaquín López Dóriga, quien realizó una editorial muy dura contra la oposición PRI-PAN-PRD, al señalar que no solo no están haciendo nada como tal, sino que reman a favor del presidente.

“El otro día me gustó, ayer, antier, una editorial de Joaquín López-Dóriga. Fíjense los tiempos que estamos viviendo, no podemos quejarnos de que nos aburrimos, no; esto no se había visto nunca”, dijo el mandatario.

“¿Ustedes, por ejemplo, cuándo le preguntan al presidente? Estaba difícil, puro boletín. A ver, busca lo de López-Dóriga, porque es interesante. No porque ahora esté haciendo este análisis significa que ya vamos nosotros a exaltarlo, pero sí reconocemos que hay un cambio y, repito, es de sabios cambiar de opinión. A ver si lo ponen”, pidió AMLO en la conferencia matutina. Aquí el video: