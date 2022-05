Toma protesta el Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación

El gobernador Alfredo Ramírez tomó protesta al Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación y anunció que este próximo miércoles signará un convenio de coordinación con el Estado de Jalisco para la seguridad.

En su calidad de presidente del Consejo directivo de este organismo, ratificó que la seguridad en la entidad se combatirá desde sus causas y no solo con la fuerza pública, por lo que se trabaja de forma coordinada con los estados vecinos de Jalisco, Estado de México, Colima, Guerrero y Guanajuato.

Ante representantes de la sociedad civil, autoridades municipales, estatales y federales, así como líderes religiosos y diputados locales, quienes forman parte de este Consejo, el mandatario reiteró que Michoacán no está en guerra, pero que se combate activamente a los grupos delictivos mediante estrategias de atención a la pobreza, la marginación, impunidad y la corrupción, pues “desde el día 1 de nuestro gobierno, he asumido que la seguridad debe atenderse como prioridad de Estado y he asumido que debo velar por la seguridad de cada municipio” citó.

El director de Asuntos Religiosos y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación (Segob) Federal, Héctor Miranda Anzá, coincidió con el gobernador en que la construcción de la paz “no puede estar en una lógica de acabar la violencia con más violencia, sino a través de generar, promover y difundir procesos que contribuyan al derecho a la cultura de la paz”.











Por su parte, el Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos reconoció al gobernador por su participación para renovar el compromiso de sociedad y gobiernos y construir la paz y reconciliación, no mediante el uso del Ejército, sino con la construcción de redes de colaboración.

El Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación se creó por decreto en 2019, y busca fomentar el diálogo y la colaboración entre las dependencias, entidades gubernamentales y los diferentes actores sociales para el desarrollo conjunto de estrategias trasversales e incluyentes que tengan por objetivo la Construcción de la Paz y la Reconciliación.