Toma de protesta del primer sindicato de Operadores de Maquinaria en Michoacán

Con el firme propósito de fortalecer el sindicalismo en México y en el estado de Michoacán, éste domingo en la ciudad de Morelia se llevó a cabo la asamblea constitutiva, toma de protesta y la firma del convenio entre los trabajadores de la construcción y la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Morelia.

Alejandro Pérez Martínez, fue designado el primer delegado nacional estatal en Michoacán del Sindicato Nacional Autónomo de Operadores del Transporte y maquinaria pesada similares y conexos, y su sede estará en la ciudad de Morelia.

Estuvieron presentes en el significativo evento, el Lic. José Guadalupe García Tinajero. Secretario General del Sindicato Nacional Autónomo de Operadores del Transporte y Maquinaria Pesada. Jaime Cabada Chairez. Secretario de Organización del Sindicato. Felipe de Jesús Esquivel Rodríguez. Secretario de Administración y Finanzas. El Arq. Abraham Zacarías Jacob Cisneros. Presidente Estatal de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. La Lic. Verónica Isabel Pool Perera. Coordinadora del SNAOMP S Y C. El C. Julio Armando Bucio. Coordinador del SNAOMP S Y C sección Michoacán y El Lic. Marx Trejo Trejo Vice Presidente Estatal de la AMIC.

Ante familiares, amigos y representantes de la industria de la construcción. Alejandro Pérez Martínez agradeció la confianza del gremio y se comprometió a dar certeza y trabajo a los socios de la recién creada sección 16 Michoacán.

“Nuestro compromiso, es responder de manera profesional a las exigencias que solicitan las empresas de la construcción y los municipios. Amigo empresario, ten la seguridad de que nuestros operadores, son operadores limpios, sanos y capacitados en toda la extensión de la palabra, ten la seguridad que van a hacer rendir tu equipo de trabajo al máximo para que tú puedas terminar tus obras en tiempo y forma”

En este evento se logró concretar la firma del convenio entre el Sindicato Nacional Autónomo de Operadores del Transporte y maquinaria pesada y la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción.

En un mensaje a los presentes, el Arq. Abraham Zacarías Jacob Cisneros agradeció la confianza de los trabajadores de la construcción, y dio a conocer los detalles de esta firma de convenio.

”Con este convenio no solo vamos a dar trabajo a los compañeros y a beneficiar a sus familias, con ésta firma también se logra que ustedes los operadores de maquinaria, los trabajadores tengan constante capacitación y con esto, las empresas puedan contratarlos con mayor facilidad. Las empresas buscan ya la excelencia en el trabajo y este acercamiento con ustedes ayudará a profesionalizar su oficio y con ello ganar más…”

Por último, Alejandro Pérez Martínez dijo que estar dispuesto a trabajar en equipo, luchar para lograr la unificación y confianza de las empresas de la construcción, salarios mejor pagados a los trabajadores, y que está abierto a escuchar a las empresas que deseen contratar sus servicios.