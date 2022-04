Todo un éxito la Consulta de revocación de mandato: AMLO

Ciudad de México, a 11 de abril de 2022.- Al inicio de la conferencia matutina este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la consulta de Revocación de Mandato “fue un éxito completo, la gente actuó con mucha responsabilidad”.

Estamos ante un hecho inédito, es algo histórico”; AMLO señaló que el pueblo es el que manda, refirió que en Europa, algunos países tienen consultas cada 15 días. Informó que de acuerdo con el INE, en la consulta participaron 16,392,522 personas; de las cuales, 15,060,746 votaron a favor de que continúe y 1,056,778 para que se le revoque su mandato.

La consulta de Revocación de Mandato "fue un éxito completo. La gente actuó con mucha responsabilidad", dijo el presidente López Obrador.



Calificó lo ocurrido ayer como "un hecho histórico. Es algo inédito en la historia de nuestro país"



Destacó que dichos resultados se dieron a pesar de que sólo se instaló un tercio de las casillas de 2018 y que hubo municipios donde no se pusieron casillas; señaló que, participó mucha gente y comparó diciendo que obtuvo mas votos que en 2006 (14,800,000 votos) y que Felipe Calderón (15,000,000), a pesar del fraude electoral de ese entonces. Aseguró que hubo trampas y un boicot por parte del INE porque no se aplicó para poner casillas en todos lados.

Refirió que la gente salió a votar en lancha, a caballo o como pudo, por lo que expresó su agradecimiento y aseguró que no los traicionará; mostró los resultados de la consulta y resaltó que la entidad donde más participación hubo fue Tabasco, seguida por Chiapas, Campeche, Veracruz y Tlaxcala. “Vamos a seguir hasta septiembre de 2024 si lo decide el creador, la naturaleza y la ciencia porque ya lo quiso el pueblo”, sentenció.

Al cuestionarlo sobre su legado a la democracia del país, el mandatario dijo que la consulta de revocación de mandato, “es una muy buena experiencia para la participación de democracia participativa”, manifestó. Adelantó que en la reforma electoral que presentará, se considerarán algunos aspectos para facilitar que pueda ser vinculatoria, por lo que se propondrá que el porcentaje de participación no sea 40%, sino el 30% o si se puede el 20%.



Declaró que sus adversarios apostaban al fracaso de la consulta de revocación de mandato y lamentó la actitud del INE quien “debería estar ahora celebrando si no hubiese puesto obstáculos”. Aseguró que Morena regresó dinero para obras en beneficio de gente.



El mandatario reiteró su agradecimiento a quienes votaron por que continuara en la Presidencia, expresó que “este es el amor que me hace aguantar, resistir, y no doblegarme, eso es lo que me da la fortaleza”; lamentó que hubiera “confundidos” que pensaban que después de la consulta de Revocación de Mandato seguía la reelección, se dijo ser un hombre de principios, por lo que estará sirviendo hasta septiembre de 2024.