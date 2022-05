Todo listo para que el 5 de mayo inicie el Festival Michoacán de Origen

Morelia, Mich.- 02 de mayo de 2022.- La mañana de este lunes, en rueda de prensa

encabezada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se dio a conocer

como se llevara a cabo el Festival Michoacán de Origen, del 5 al 22 de mayo en el centro

de Convenciones Y Exposiciones de Morelia, (Ceconexpo).

El Secretario de Turismo del estado, Roberto Monroy García, informó todos los detalles del

Festival Michoacán de Origen, donde hizo énfasis en que dicho evento será cien por ciento

familiar, con un horario de 13:00 a 21:30 horas, se contará con espacio para

estacionamiento, filtros de seguridad y vigilancia garantizada.

Roberto Monroy explicó que la entrada y recorridos serán gratuitos y no se permitirá el

acceso y consumo de bebidas embriagantes. “La entrada será por avenida Camelinas,

solamente para personas con discapacidad será el acceso por ventura puente en la bahía que

se ubica junto a la cabaña. En el acceso al hotel Best Western, que tendrá su entrada por

Camelinas, no se afecta la circulación, esos espacios en conjunto suman 5 hectáreas”.

El funcionario refirió que ya tienen la lista de artistas que se presentarán; Susana Zabaleta, Francisco Céspedes, y Raúl Di Blasio con su espectáculo “Se me antoja”. Asimismo, Yahir, Fey, Lila Downs, Río Roma, Los Claxons, Motel, Karol Sevilla, Sonora Santanera, Sonora Dinamita y Felinos. Con un horario de 19:20 a 21:30 horas, los días viernes, sábado y domingo, con una capacidad máxima, por lo que habrá un contador que indique cuando se llegue al aforo permitido.

La inversión para los espectáculos es de 17 millones de pesos, que abarca la contratación de los artistas, transporte, hospedaje, alimentación, renta del equipo de sonido, escenario, iluminación, video, pantallas y gastos sindicales, manifestó el secretario.