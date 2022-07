Todas las personas recluidas mantienen sus Derechos Humanos inherentes: jueza de oralidad penal

Morelia, Michoacán,. El Poder Judicial de Michoacán de manera

permanente lleva a cabo actividades de capacitación y sensibilización en materia de

Derechos Humanos, con el fin de que tanto servidoras y servidores públicos como

abogados postulantes y usuarios de la justicia participen; en ese sentido,

recientemente se realizó el Foro Mujeres en reclusión. Una perspectiva ético-filosófica

de la justicia y derechos humanos.



En el evento virtual organizado en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica de

Morelia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jueza del sistema de justicia

penal acusatorio y oral de Uruapan Yuritzi Sánchez Ramírez contextualizó que, hasta

diciembre de 2021, las mujeres que se encontraban recluidas representaban un grupo

minoritario en la población penitenciaria con un 5%, siendo los delitos contra la salud

una de las principales causas.

La jueza oral penal señaló que aún recluidas siguen siendo personas a las que les

asisten todos los Derechos Humanos que son inherentes, sin embargo, algunos en

restricción por su condición jurídica como el derecho a la libertad.

Dentro del marco normativo para la observancia de los Derechos Humanos de este

grupo, expresó que hay un instrumento altamente relevante, se trata de las Reglas de

las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la

Libertad para las Mujeres Delincuentes, aprobadas en 2010 y que parten del principio

especial de que las mujeres no deben recibir un trato igualitario con los hombres, tiene

que ser diferente sin que esto implique verse como discriminación.

Yuritzi Sánchez resaltó que dichas reglas también conocidas como de Bangkok incluyen

la perspectiva de género, dada la necesidad de atender ese grupo que, si bien es

minoritario, no deja de ser importante; además, que contienen un llamado al Estado

para que se diseñen políticas públicas especializadas que permitan tener infraestructura

material y humana que ayude a despresurizar cárceles e incluso a dar una oportunidad

diferente de vida a estas mujeres, en casos específicos con medidas diferentes a la

prisión.

Por otro lado, Lucero Escobar Nieto, psicóloga especialista en género y adscrita al

Centro de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto no. 1, abordó desde la ética

feminista propuestas que se hacen a la justicia, como la imparcialidad para comprender

el contexto y las historias en casos concretos de mujeres; juzgar con perspectiva de

género e interseccionalidad; así como romper con estereotipos sociales de lo que son

las “buenas mujeres”.

El Foro completo se puede consultar en el Canal de YouTube Poder Judicial Michoacán

https://bit.ly/3aBk5Lr donde además encontrarás otras conferencias, mesas de análisis

y actividades de capacitación organizadas por el Poder Judicial de Michoacán.