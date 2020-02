Morelia, Mich.- Viernes 14 de febrero de 2020.- Michoacán sí ha avanzado en materia de seguridad; tiene lugares donde “se han desatado, pero hay otros con muchos avances, igual que sucede en el resto del país”; además, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad “no es uno de los tres estados con los índices más elevados de inseguridad, su lugar es el 23”.

Así lo afirmó el director general de la Fundación México SOS, Orlando Camacho Nacenta, luego de que el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, afirmara que Guanajuato, Michoacán y Jalisco, son los estados con los índices de violencia más “elevados”.

Seguro que él -Crescencio Sandoval-, “tiene otros datos y sería bueno preguntarle de dónde los sacó, cuál es su fuente”, dijo.

En entrevista, Camacho Nacenta recordó que además de la evaluación que tiene a Michoacán en el número 23 de la estadística del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, está el diagnóstico que hizo público la organización internacional independiente World Justice Proyect (WJP).

Ese fue un estudio en materia de Estado de Derecho; “es una evaluación del WJP que tiene que ver con temas de impunidad, proceso y de respeto a la ley; es todo lo que conservamos y llevamos mejor en cuanto a estado de derecho”.

Dijo que, en una evaluación del 1 al 32, donde el uno es el mejor y el 32, el peor, WJP ubicó a Michoacán en el número 18; entonces, si tenemos, por un lado, lo del Secretariado Ejecutivo y, por otro, lo del World Justice Proyec, no hay duda que lo que dijo el secretario no es tal, contra esa información no hay debate”.

RED 113 MICHOACÁN/Redacción