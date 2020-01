MORELIA, Mich viernes 10 de Enero de 2020.- Hablar sin sustento por sólo buscar el protagonismo como lo hace el diputado de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, lo deja ver como un ignorante, así lo aseveró el Secretario de Finanzas de Michoacán, Carlos Maldonado.

“Creo que el exceso de protagonismo del señor diputado Ramírez Bedolla lo lleva a hacer declaraciones que pareciera que, una mentira dicha mil veces se convierte en verdad, cosa que no es cierto”, remató.

El encargado de las finanzas de la entidad, señaló que el legislador de Morenista peca de “ingenuo” al referirse al tema de la no contratación de deuda pública por parte del Gobierno Federal.

“Una de las aseveraciones que hace el señor diputado Ramírez Bedolla es que la Federación no contratará deuda, cosa que, no sé si por desconocimiento o por no citarlo, pero no es así”, evidenció.

En entrevista Carlos Maldonado explicó las inconsistencias de las que habla Ramírez Bedolla sobre el financiamiento aprobado al Ejecutivo del Estado el pasado 30 de diciembre en el Congreso local.

Afirmó que el diputado local busca ser el “actor principal de una historia que sólo él se cree”

Asímismo recordó que hace unos días el propio

Gobierno de la República dio a conocer la captación de 2 mil 300 millones de dólares de un financiamiento, a través de la emisión de nuevos bonos de mil 500 millones de dólares a 10 años, y de 800 millones de dólares.

“Eso evidencia que lo que afirma el diputado Ramírez Bedolla, o es por ocultar la verdad o es por desconocimiento, pero el Gobierno Federal ha contratado deuda ya durante esta administración”, aseveró.

Más datos duros

Carlos Maldonado fue más allá al citar datos cifras y rubros de los cuales la Federación a “echado mano” para poder librar económicamente el 2019.

“Tampoco dice el señor Bedolla que, por ejemplo, el Gobierno Federal tomó del Fondo de Estabilización 155 mil millones de pesos para poder librar el 2019. Tampoco dice que subejerció 150 mil millones de pesos, entonces ahí llevamos ya 300 mil millones de pesos que no fueron ejercidos en beneficio de los diferentes sectores y segmentos de la población”.

También puntualizó que, en 2019, Bedolla afirmaba que llegarían a Michoacán más participaciones federales cuando, en los hechos, se le recortaron mil 100 millones de pesos.

El secretario de Finanzas del Estado recalcó que el financiamiento autorizado por el Congreso, por 4 mil 90 millones, está apegado a la ley.

“Hoy, la contratación de deuda no se contrata al garete, como se contrató en las administraciones pasadas; se contrata en el marco de la Ley de Disciplina Financiera, en el marco del sistema de alerta donde hoy el Gobierno del Estado está calificado para poder contratar esa deuda”, sostuvo.

RED 113 MICHOACÁN/Redacción