Tena busca reventar examen de ingreso en la UMSNH; amaga con huelga el 17 agosto

Morelia, Mich., a 06 de agosto de 2020.- Sin acuerdo de sus bases y con un movimiento que sería declarado ilegal, Eduardo Tena, líder del SUEUM, pretende parar ingreso a la UMSNH, a pesar que estatutariame se requiere que la base mandate al Secretario General y el Consejo General del SUEUM, lo cual embarcaría a sus agremiados en un movimiento sin bases ni forma jurídica.

Y es que el líder del sindicato, anunciará este día, el emplazamiento a huelga a la UMSNH, justo a la mitad de los exámenes de admisión, con el amague de suspenderlos y llevar a su gente a un movimiento estatutariamente ilegal.

Sin embargo se sabe que la huelga sería de puertas abiertas, lo cual obligaría a los agremiados al SUEUM, a permanecer a la intemperie, precisamente afuera de las instalaciones Universitarias.

Al final la huelga, se declararía ilegal porque no fue mandatada por la base, en asamblea general y eso es requisito indispensable, para dar legalidad al movimiento.

Según versiones de autoridades, durante las huelgas no se pagan ni se recuperan salarios, sin embargo, Eduardo Tena, como es jubilado si cobraría, el resto de su gente, no lo haría.

La UMSNH continuaría laborando y concluyendo su ingreso de aspirantes, no se cerraría las instalaciones universitarias, pero el líder del sindicato, sí obligaría a sus afiliados a hacer guardias.

Según verlos estatutos universitarios, las faltas detectadas en el emplazamiento, entre otras, serían las siguientes:

I. Eduardo Tena no anexa el acta de Asamblea donde “la base” lo mandata a emplazar a huelga. REQUISTO INDISPENSABLE para la huelga y está en los estatutos

II. Los reclamos no son colectivos sino individuales.

III. La mayoría esta prescritos.

IV. Durante las huelgas y en el tiempo que duren, no se pagan salarios no devengados, sin embargo, Eduardo Tena si cobraría porqué es jubilado y no se le puede cortar el pago, el resto de su gente, no cobraría.

VA/Redacción