TEEMICH desechó juicio de la ciudadanía promovido contra Decreto del Congreso

Morelia, Michoacán a 16 de enero de 2025.- Alma Rosa Bahena Villalobos, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEEMICH), la Magistrada Yurisha Andrade Morales y el Magistrado Everardo Tovar Valdez, en sesión pública del día de hoy, desecharon de plano la demanda promovida en contra del Decreto emitido por el Congreso del Estado, por medio del cual designó a los integrantes del Ayuntamiento de Irimbo, ante la elección extraordinaria celebrada en dicho municipio, en específico, el punto tercero en el que se estableció la periodicidad por la cual durarían en el cargo.

Luego de analizar el medio de impugnación TEEM-JDC-278/2024 se desechó el juicio de la ciudadanía, al considerar que la actora no contó con interés jurídico para impugnar el Decreto controvertido, ya que no se advierte que el mismo afecte su esfera de derechos político electorales, ya que aún no ostenta el carácter de Presidenta Municipal de dicho municipio.

Se considera de ese modo porque, a la fecha de la presentación del medio de impugnación y de la emisión del presente sentencia, la cadena impugnativa para cuestionar los resultados de la elección aún no ha concluido, pues se encuentra transcurriendo el plazo para que la segunda instancia ante Sala Toluca pueda ser controvertida, en consecuencia, no ha causado firmeza la sentencia que confirmó los resultados y validez de la elección extraordinaria de Irimbo.