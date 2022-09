Tecos buscará llegar a la final de la Liga Mayor de ONEFA 

Después de la temporada de ensueño que vivió el equipo Tecos de categoría Intermedia y también la Infantil AA, ahora el turno es para el conjunto de Liga Mayor, que llega con una gran motivación a disputar la temporada que arranca el día 3 de septiembre.

Aún vibra de emoción el campamento de futbol americano de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) por el campeonato que obtuvo el equipo de Intermedia, que además se mantuvo invicto de principio a fin en el torneo disputado de marzo a junio pasados.

A este éxito también se sumó el del equipo de la Categoría Infantil AA, que obtuvo el campeonato contra los Leones de Cuernavaca. Ahora viene la parte más fuerte y esperada del año, la Liga Mayor.

Tecos iniciará como visitante frente a los Búhos del IPN este sábado 3 de septiembre, y el siguiente sábado a las seis de la tarde se presentará en el estadio Tres de Marzo ante sus seguidores recibiendo la visita de los Lobos de la Universidad Latina de México.

La Liga Mayor de la ONEFA regresa oficialmente después de haberse suspendido a causa de la pandemia. El año pasado se jugó un torneo que no contó para las estadísticas ya que no hubo playoffs ni equipos campeones.

Uno de los grandes atractivos de la temporada es que se vuelven a juntar los equipos de la ONEFA y los de Conadeip, de manera que los aficionados esperan ansiosos estas confrontaciones que no se daban desde hace años.

Tecos jugará en la Conferencia Nacional Centro, al lado de Búhos del Instituto Politécnico Nacional, Frailes de la Universidad del Tepeyac, Halcones de la Universidad Veracruzana, Leones de la Universidad Anáhuac (Campus Querétaro), Lobos de la Universidad Latina de México, Panteras de la Universidad Siglo XXI, Red Wolves de Arkansas State (Querétaro) y Toros Salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo.

El calendario está bien equilibrado para los zapopanos, con cuatro juegos de local y cuatro de visitante durante la temporada regular.

Tecos ha entrenado prácticamente todo el año y dispone de un plantel bastante nutrido, por lo que el head coach, el Ing. Roberto Salas tiene de dónde escoger a sus hombres titulares, algunos de los cuales ya están en su último año de elegibilidad y por lo tanto, ansiosos de saltar al emparrillado.



PRIMER OBJETIVO: JUGAR LA FINAL

El objetivo del head coach de Tecos, Ing. Roberto Salas es llegar a la final. “La expectativa es tener un equipo competitivo que dé satisfacciones a su público, que lo vean jugar con alegría y muy competitivo. Estamos preparados para enfrentar los retos en esta temporada y buscaremos a toda costa llegar a las finales”.

El Grupo Centro donde está Tecos es bastante competitivo, “se puede ganar o perder cualquier juego, pero considero que los equipos a vencer serán, por orden de calendario: el primero de visita contra Búhos; el tercero frente a la Universidad del Tepeyac; el de la jornada seis contra la Universidad Veracruzana y el último del calendario regular en que visitamos a Leones de la Anáhuac de Querétaro”, dice el head coach.

La participación de equipos que pertenecen a la Onefa y los que forman parte de Conadeip es muy importante, “es una decisión que hará crecer el futbol americano en México, aunque también es importante señalar que hay dos realidades entre los equipos que reciben muchos recursos de las instituciones que representan y otros no tanto”, comenta el ingeniero Salas.

El equipo de la UAG entrena por lo menos dos horas y media diariamente. Durante su preparación sostuvo un partido de scrimage contra la Universidad del Valle de México en Lomas Verdes de la capital y una práctica conjunta con los Borregos del Tec. de Monterrey campus Guadalajara. Ninguno de estos equipos está en su grupo.

“Tenemos siete nuevos jugadores en Liga Mayor que formaron parte del equipo que resultó campeón en Intermedia, que por cierto también se inscribieron como alumnos de la UAG. Otros jugadores fueron reclutados de distintas instituciones. De los setenta jugadores que conforman el plantel, solamente cinco terminan este año su elegibilidad; por lo tanto, contamos con un plantel joven con bases de nuestro semillero y eso nos hace pensar en que iremos creciendo paulatinamente”, afirma Salas.

Comenta el head coach de Tecos que también habrá Torneo Juvenil de Otoño, comienza en octubre. Las inscripciones están abiertas en las oficinas del campo 23 de Octubre de seis de la tarde a ocho de la noche. El coach de esta categoría es Misael Salas.

Mientras tanto, el equipo campeón invicto de Intermedia no descuida su preparación; por lo pronto, los jugadores atienden su condición física trabajando individualmente de cinco de la tarde a ocho de la noche en el Gimnasio Universitario bajo la supervisión de Mauricio Salas.

Finalmente, el coach Roberto Salas hace una invitación a la toda comunidad universitaria UAG para que asista el sábado 10 de septiembre al primer partido como local, en el estadio Tres de Marzo.



CALENDARIO DE TECOS

Septiembre:

3. Visita a Búhos IPN.

10. Recibe a Lobos ULM.

17. Recibe a Frailes del Tepeyac.

24. Recibe a Panteras de Siglo 21.

31. Visita a Toros Salvajes de Chapingo.

Octubre:

8. Recibe a Halcones de la UV.

18. Visita a Red Wolves Qro.

22. Visita a Leones Anáhuac Qro.

Última jornada, descansa.