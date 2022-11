“Te amo Morelia”, Barry I. White entrega una velada única en el FMM

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2022.- Barry Ivan White, la leyenda de la música llegó a la capital michoacana en el marco de la edición 34 del Festival de Música de Morelia (FMM) Miguel Bernal Jiménez para hacer un viaje en el tiempo y recordar esas melodías que han marcado a distintas generaciones.

La sede de tan único concierto que movió las fibras más sensibles del público michoacano fue la Plaza Valladolid, que minutos antes de las 20:00 horas de este sábado, comenzó a llenarse de la expectativa por gozar de canciones como: “Love train”, “Can’t take my eyes off of you”, “I wanna dance with somebody”, “Just the way you are” entre otros.

“Morelia i love u” fue la declaratoria de amor y que dio a los presentes a quienes les comentó su gusto por estar frente a los michoacanos y del público que llegó de otras partes del país para unirse a una de las muchas experiencias que se han vivido en estos primeros días del FMM.

Es importante destacar que el concierto espectáculo que ofrece el Festival de Música de Morelia, regresó en esta 34 edición, luego de cuatro años de pausa; el ultimo concierto de esta índole fue en 2017.

Barry I. White también reconoció el esfuerzo del FMM encabezado por Verónica Bernal Vargas para continuar impulsando la cultura musical en Michoacán, sabiendo que este encuentro musical logró impulsar el nombramiento de Morelia como Ciudad Creativa de la Música, reconocimiento otorgado por la Unesco.

En la música latinoamericana, Barry ha compartido escenario con el trío Los Panchos, Rafael Basurto Lara, Dyango, José José, Francisco Céspedes, David Torrenz, y Amaury Gutiérrez, entre otros.

Uno de los momentos más especiales de la velada, fue cuando honró la música en español con melodías que lograron conectar con el sentir y el recuerdo de los presentes, y algunos entre lágrimas, corearon a todo pulmón canciones como “Sabor a mí”, “Pienso en ti”, y “Volver, volver”.

Antes de concluir el concierto, Barry I. White fortaleció su gusto por estar en Morelia al reconocer a la gastronomía michoacana de la que dijo, se había enamorado a través de un caldo.

Entre los varios reconocimientos que ha tenido, en 1984, Barry Ivan White fue invitado por Papa Jessie Ferguson y Barry Smith, a formar parte del grupo The Platters. Ahora es un miembro veterano de dicha agrupación, y ha viajado por todo el mundo cantando con una multitud de artistas de fama mundial.