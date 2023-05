Taylor Swift ,no solo es exitosa en la industria de la música sino que también le va bien en el amor

Esta es la lista de algunos ex novios de la famosa cantante

Joe Jonas

Julio 2008 – Octubre 2008

La pareja salió durante unos meses en 2008, pero como Taylor le dijo a Ellen DeGeneres, terminaron teniendo una breve conversación telefónica que duró solo 27 segundos.

Estas fueron algunas canciones que le dedico la famosa cantante: Last Kiss, Holy Ground y Forever and Always.

Lucas Till

Marzo 2009 – Abril 2009

Si hablamos de relaciones inestables, esta es la primera de la lista. Se conocieron apenas un mes después de compartir la grabación de “You Belong To Me” en 2009.

Taylor Lautner

Otoño 2009

El actor se enamoró de Taylor después de conocerlos en el set de Valentine’s Day, donde interpretaron a una pareja adolescente.

Después de cuatro meses de noviazgo, decidió dejarlo en diciembre de 2009. Dedicó “Regreso a diciembre” al actor de “Crepúsculo”.

Jake Gyllenhaal

Octubre 2010 – Enero 2011

Jake es de los recordados novios de Tay que terminó su relación por mensaje de texto. Algunas de las canciones que ella le dedicó fueron We Are Never Ever Getting Back Together, All Too Well, Girl At Home y The Moment I Knew.

Con el relanzamiento de su disco, la estrella dio a conocer la versión en formato cortometraje de 10 minutos de All Too Well, protagonizado por Sadie Sink y Dylan O‘Brien.

Harry Styles

Noviembre 2012 – Enero 2013

Desde octubre de 2012 hasta enero de 2013, el ex One Direction fue el enamorado del artista. Compartieron un sinfín de momentos y hasta dieron un romántico paseo por Central Park con los amigos del músico.

Marcó un camino tan significativo que Taylor casi dedicó todo su álbum de 1989 a Harry.