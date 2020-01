Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2020.- Con el fin de seguir reduciendo los índices del delito de extorsión en la entidad, integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán acordaron reforzar las acciones conjuntas de prevención y persecución de este ilícito, incluida una propuesta que se presentará al Congreso del Estado para elevar las penas.



“Hemos logrado avances importantes, pero no bajemos la guardia. Por el contrario, veamos cómo reforzar las acciones, y aquí es fundamental aumentar las penas; esperamos que el Congreso del Estado nos respalde en esta medida”, comentó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, al encabezar la reunión de trabajo.



El equipo coincidió en que, a la par de que se logre el aumento de las penas, es importante intensificar las campañas con información dirigida a la ciudadanía sobre cómo prevenir o actuar ante este delito.



“Se debe hacer hincapié en que, ante estos escenarios, la gente tenga comunicación permanente con las autoridades y con su familia, porque en una extorsión telefónica muchas veces en realidad la integridad de las personas no está en peligro y los criminales actúan desde los penales fuera del estado, así que la primera recomendación sería colgar y mantener contacto estrecho con los seres queridos y con las autoridades”, recalcó el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes.



Del mismo modo, se acordó seguir trabajando en campañas de concientización sobre los casos de desaparición de personas, para que se atiendan las recomendaciones oficiales.



“Es importante una campaña para informar a la ciudadanía de cómo debe actuar; no subir datos personales en las redes sociales y mejor acercarse a las autoridades, ya que subir información delicada pone en riesgo a su familiar y a ellos mismos ante los oportunistas que sólo pueden llamar para extorsionar y sacar un provecho económico”, puntualizó Adrián López Solís, Fiscal General del Estado.



En el encuentro también participaron el comandante de la XXI Zona Militar, Sergio Armando Barrera Salcedo; el comisario y coordinador de la Región Morelia de la Guardia Nacional, Francisco Mercado; los comisarios de la Dirección de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la GN; así como representantes de la X Zona Naval, de la Secretaría de Gobierno de Michoacán y el secretario técnico de la Mesa.