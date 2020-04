Taller mecánico apoya a su planta laboral, con apoyo del Plan Emergente Michoacán

Morelia, Michoacán, a 26 de abril de 2020.- Para Francisco Esteban M., propietario de un taller automotriz ubicado en la Calzada Juárez, de Morelia, la pasada temporada de Semana Santa fue inusual: no tuvo clientes, como en años anteriores, que le solicitaran realizar el servicio a sus autos o revisar las suspensiones de éstos, antes de salir de vacaciones.



Esa situación le generó preocupación, sobre todo por los cinco empleados que dependen del negocio. Por ello, consideró que el Plan Emergente de Apoyo a la Economía de las Familias Michoacanas, impulsado por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, representaba una opción para cuidar a su personal y mantener a la empresa en el mercado, una vez que pase la emergencia sanitaria por el COVID-19.



El empresario accedió a planemergentemichoacan.com, revisó los requisitos para el esquema crediticio que respondía a sus necesidades; preparó la documentación y la subió a la plataforma. Varios días después fue notificado por el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), que su solicitud fue procedente, y acudió a firmar su contrato y recibir la orden de pago correspondiente.



En opinión del beneficiario, el Plan Emergente Michoacán, que coordina la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), es un gran apoyo durante la situación actual en la que muchos negocios deben cerrar sus puertas, “se puede presentar una situación complicada y la idea es tener un guardadito, para no quebrar”.



El Plan Emergente de Apoyo a la Economía de las Familias Michoacanas tiene previsto otorgar apoyo crediticio a 10 mil unidades económicas, a través de un fondo de mil millones de pesos.



Los esquemas que contempla son crédito para autoempleo o negocios familiares, que no requieren ser formales; así como para microempresas y pequeñas empresas.