Taliza Mares, ciudadana estadounidense que busca cumplir el sueño americano de su hijo

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2020.- A sus 27 años de edad, Taliza Mares Lefthan Alcaraz recibió su pasaporte americano, documento que le permitirá reencontrarse con sus raíces en Estados Unidos, país donde ella nació, pero que dejó tras la separación de sus padres, para vivir en Michoacán con su progenitor y sus cuatro hermanos.

Para Taliza regresar a Estados Unidos, de donde su mamá es originaria, no era una opción, hasta que a su hijo Carlos, de siete años de edad, le fue detectado un tumor canceroso en un riñón. Ahora su mayor deseo es encontrar en su país natal una buena calidad de vida para ella, su esposo y dos hijos.

“Ahora, como a mi hijo me lo operaron de un tumor de cáncer y él tiene la ilusión de conocer Estados Unidos, entonces haré todo para que él conozca y quiero llevarlo con especialistas allá, para mi es una gran ventaja tener la doble nacionalidad porque puedo irme con mi familia y trabajar y superarnos más, mi esposo respeta mi decisión y me apoya mucho”, detalló Taliza al recibir, de manos del Gobernador Silvano Aureoles, su pasaporte americano.

La vida de Taliza no ha sido fácil, su papá regresó con ella y sus cuatro a hermanos a Michoacán, luego de no adaptarse a la vida de Estados Unidos, él murió hace años y el contacto personal con su mamá es muy poco, ya que sus visitas a México son esporádicas, por lo que además de la atención médica para su hijo busca recuperar el tiempo perdido con sus seres queridos en el vecino país.

“Mi hijo tenía cáncer de riñón y quiero que me lo traten especialistas allá, ahorita ya está en supervisión, le dieron quimioterapia, radiaciones y algo muy fuerte, quiero que él y la bebé Alexa estén bien, es una oportunidad que no todos tienen y los que lo tenemos, como yo, no aprovechamos, yo decía ya para qué, pero ahora que pasó lo de mi hijo, quiero que él conozca, mi mamá duró mucho en venir, pero a veces sí viene y me dice: ¿mi abuelita va a ir a Estados Unidos? y yo quiero ir y mi mamá le trae fotos y él tiene la ilusión y pues quiero cumplírsela, aunque sé que es un proceso”, recalcó

El desconocimiento de los trámites originó que hace unos meses Taliza estuviera a punto de aventurarse a viajar a Estados Unidos sin la documentación adecuada, pero a través del programa “Documéntate”, que lleva a cabo el Gobierno de Silvano Aureoles, a través de la Secretaría del Migrante, en coordinación con la embajada de Estados unidos en México, ella y 151 personas nacidas el país vecino, recibieron su pasaporte americano el pasado 14 de marzo.