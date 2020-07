Suman 58 mdp en obras hídricas para Parácuaro; inician red de drenaje en comunidad alejada

El Cahulote, municipio de Parácuaro, Michoacán, a 17 de julio de 2020.- A 14.4 kilómetros de distancia de la cabecera municipal y rodeado por la sierra madre del Sur en Michoacán, se ubica la comunidad de El Cahulote, en donde este jueves sus habitantes vieron respuesta a una de sus necesidades más sentidas: contar con el servicio de drenaje.



Con el banderazo de arranque del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, mil 500 habitantes contarán con un sistema de drenaje que mejorará su calidad de vida.



“Es una maravilla lo que van a hacer aquí en la comunidad porque va a quitar todo el mal aroma que se tiene, porque no tenemos drenaje; muchas gracias que se hayan acordado de este ranchito”, expresó conmovida, Maria Eliza Quezada Hernández, mujer de avanzada edad, habitante de la localidad.



Ahí, el Gobernador fue recibido con especial cariño por parte de la comunidad, ante quienes anunció la puesta en marcha de obras de drenaje y saneamiento de aguas en diversas partes del estado, al ser proyectos que cambian la vida de las personas.



“Es algo extraordinario, poner el sistema de drenaje, en verdad, cambia la vida de la tierra al cielo; poner la red de drenaje, es un paso muy importante para la salud”, les dijo.



Además, agregó que ante la crisis generada por el COVID-19, su gobierno impulsará la aplicación de recursos públicos en obras, como medida para generar empleos y reactivar la economía de la localidad.



De la misma manera, exhortó a las y los habitantes continuar con las medidas de protección para romper la cadena de contagios del coronavirus.



Alfonso Carrillo Bucio, comisariado ejidal de El Cahulote, destacó lo necesario de una obra de este tipo para la comunidad, lo que vendrá a resolver uno de los principales problemas, y no solo de su localidad, sino también para quienes viven en la comunidad vecina de La Batea, sumando un total de 3 mil pobladores beneficiados.



“Ya la gente lo gritaba, era una necesidad muy grande para el pueblo, a nombre de toda la comunidad le agradecemos al señor gobernador porque para toda la comunidad va a ser algo inolvidable, nunca esperamos que el señor gobernador pusiera los ojos en este pueblo”, manifestó.



Oscar Villanueva Bautista joven estudiante, agradeció que se vaya a construir la red de drenaje, ya que debido a que las casas aún no cuentan con el servicio, los residuos de las viviendas salen a la calle al aire libre y eso afecta la salud.



“Esta obra nos va a beneficiar a todos porque es algo que ya necesitábamos para tener una mejor vida, no tener sistema de drenaje afecta nuestra salud”, expresó mientras sostenía una cartulina de apoyo al gobernador.



En lo que va de la administración de Silvano Aureoles, tan sólo en el municipio de Parácuaro se han aplicado 58 millones de pesos en obra hídrica, obras que han mejorado la calidad y condiciones de vida de la población.



German Tena Fernández, director de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) explicó que para esta red de drenaje en la comunidad de El Cahulote se destinarán más de 5 millones 718 mil pesos, sistema que permitirá 300 tomas domiciliarias.



“Cómo ven es un compromiso del Gobernador Silvano Aureoles el saneamiento de las aguas residuales de esta zona”, dijo.