Sujeto señalado de robar una bicicleta, recibe una golpiza por parte de vecinos de la Ventura Puente

Morelia, Mich.-24 de enero del 2023.- Unos ciudadanos atraparon y le propinaron una

golpiza a un presunto ladrón señalado de haber robado una bicicleta en la colonia moreliana

Ventura Puente, revelaron fuentes allegadas al tema.

Trascendió que el individuo fue descubierto cuando se apoderó de una bici, entonces unas

personas se organizaron y lo persiguieron.

El aparente delincuente, al ver a los encolerizados vecinos, intentó alejarse de ellos y en la

desesperación se arrojó a las aguas negras del Río Chico, ubicado en la avenida

Solidaridad.

La acción evasiva del sujeto no le resultó favorable, pues fue sacado a golpes y patadas.

Después, hasta el mencionado lugar arribaron unos policías, pero no aseguraron al

sospechoso porque no hubo quien se hiciera responsable de presentar la denuncia

correspondiente.