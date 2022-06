Stasple se unirá a búsqueda de aviadores

Morelia, Mich.- El líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio

del Poder Legislativo (Stasple) Rogelio Andrade Vargas, informó que se llegó a un acuerdo con los diputados, para buscar a las personas que perciben sueldos sin laborar realmente el congreso del estado también conocidos como “aviadores” y así evitar más daño al erario público y por ende a la fuente de sus suelos.

Luego de que agremiados tomarán el congreso del estado para exigir respeto a sus derechos

sindicales y aclarar el tema de los famosos aviadores, Andrade Vargas, dijo que se emitió

una comunicación a todas las áreas para que los jefes de departamento pasen “lista”, y con

ello conocer todo el personal que labora con ellos.

“El acueducto es que revisaremos caso por caso, ya se emitió un documento a cada uno de

los jefes de departamento, directores, encargados de personal, en el cual se les está pidiendo

la relación de trabajadores que está a su mando y eso nos ayudará a definir quienes son los

aviadores que seguramente estarán con los señores diputados”, detalló.

El líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo también informó

que, en los acuerdos, está el revisar los checadores pues los que se pusieron ya tiene más de

10 años de antigüedad, y se tiene que seguir con la prevención por el COVID-19.

“Pudieran estar en el supuesto que no están cumpliendo cuando no es responsabilidad de

ellos de no tener un espacio físico donde trabajar”, explicó.