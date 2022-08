SSP recibe 15 mil cubrebocas donados por el CCEEM

Morelia, Mich.- 16 de agosto del 2022.- Como una acción preventiva y de reconocimiento, este día en una reunión sostenida con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), General José Alfredo Ortega Reyes, personal del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), realizó la donación de un

total de 15 mil cubrebocas.



“En México no tenemos muy arraigada la cultura de la donación. Agradezco este noble

gesto de haber donado 15 mil cubrebocas, sobre todo en una apertura muy preventiva”,

sentenció el titular de la SSP, Ortega Reyes.

El mando estatal en materia de seguridad reconoció este gesto filántropico por parte del

CCEEM, además agradeció la donación efectuada que beneficiará no solo al personal tanto

operativo como administrativo de esta institución, si no a toda la sociedad.

Igualmente, Ortega Reyes destacó que con estas acciones se ve reflejado el voto de

confianza que la sociedad civil otorga a esta dependencia y que continuará trabajando para

que ese vínculo en materia de proximidad social se refuerce dignamente.

Se resaltó que con la implementación de los operativos que de manera permanente se

mantienen en la capital michoacana, mediante una campaña se hará la entrega de estos

cubrebocas donados para beneficio de los que más lo necesiten.

RED 113 MICHOACÁN/Redacción