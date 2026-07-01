Morelia, Mich.- 1 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que mantiene presencia permanente en comunidades de Apatzingán donde se han registrado desplazamientos de familias a causa de la violencia, con el propósito de generar condiciones que permitan el retorno seguro de la población.

El secretario Antonio Cruz Medina señaló que las autoridades han detectado la presencia de dos grupos delictivos antagónicos que disputan esa región; sin embargo, afirmó que las Bases de Operaciones Interinstitucionales permanecen desplegadas para impedir que cualquiera de ellos se establezca en las comunidades.

Explicó que la estrategia contempla patrullajes permanentes y la participación de grupos especializados en la localización y retiro de minas terrestres improvisadas, consideradas uno de los principales riesgos para los habitantes de localidades como Loma de Hoyos, Presa del Rosario y comunidades aledañas.

Cruz Medina indicó que estas acciones buscan restablecer las condiciones de seguridad en la zona y brindar garantías para que las familias que abandonaron sus hogares por la violencia puedan regresar de manera gradual y segura.