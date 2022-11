SSP imparte taller de prevención de accidentes a docentes de secundaria en Morelia

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre del 2022.- A través de la Dirección de Tránsito y Movilidad, los agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) impartieron un taller en materia de prevención de accidentes y educación vial, a personal docente de la Escuela Secundaria Técnica No. 63, ubicada en la colonia Lomas de Santiaguito, en esta capital michoacana.

A los docentes, les fue impartida una charla que consistió en otorgar la información pertinente para generar una cultura vial, se les recomendó concentrar toda tu atención al conducir, no usar el teléfono móvil, no ingerir bebidas, no comer y no fumar, ya que con ello se puede prevenir muchos hechos siniestros.

Entre otras medidas expuestas a los presentes, se exhorto a:

-Utilizar el cinturón de seguridad, así como poner los seguros de niños.

-Respetar al peatón y los límites de velocidad establecidos.

-Evitar el sobrecupo en los automóviles.

-Llevar consigo un botiquín de primeros auxilios y un estuche de herramientas.

La SSP vela por la seguridad física de las y los michoacanos, por ello continúa impartiendo estás capacitaciones en todo el territorio estatal, en todos los niveles educativos y empresariales; de igual manera se hizo un llamado a los docentes a usar correctamente las líneas telefónicas de emergencias 911 y 089, en caso de requerir o denunciar cualquier hecho que vulnere su seguridad.