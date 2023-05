SSP emite alerta por robos de contraseñas de redes sociales￼

Michoacán, 26 de mayo del 2023.- A través de las labores de monitoreo e investigación por parte del personal de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se detectó un incremento de casos en la entidad de robo de contraseñas de redes sociales.



Mediante reportes realizados, los elementos de esta institución detectaron que los responsables de este ilícito utilizan correos electrónicos o links apócrifos, donde mencionan sobre actividad sospechosa en el perfil del usuario, a lo que le piden verifique su cuenta, una vez ahí sustraen sus contraseñas.



Posteriormente se comunican con los contactos de la víctima, a quienes les solicitan dinero o les ofertan algún artículo para venta, bajo la excusa de necesitar cubrir una emergencia.



Por lo anterior, la SSP invita a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones:



• No abrir enlaces de correo electrónico en los que se solicite actualizar la contraseña.

• Activar la verificación en dos pasos.

• No dar clic a enlaces desconocidos.

• Cuando un amigo o familiar solicite un préstamo por chat, corrobore la identidad de la persona solicitante a través de una llamada.

• Use una contraseña segura: Asegúrese de usar una contraseña fuerte y única para sus cuentas de redes sociales.



Tan solo, del 1 al 9 de mayo se han recibido 10 reportes de estos robos, 3 por correo electrónico y 7 en redes sociales, por lo que la denuncia es importante para tomar las medidas correspondientes y concientizar a la población usuaria de internet.



De igual forma, esta institución hace el llamado a las personas que creen o que fueron víctimas de ciberfraude o robo de identidad, se comuniquen con la Policía Cibernética, a la línea de Emergencias 911 o al teléfono 089 Denuncia Anónima.