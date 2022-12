SSP arranca Operativo Navideño y de Fin de Año

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre del 2022.- Con la participación de 600 elementos de la Guardia Civil, el Secretario, José Alfredo Ortega Reyes, en compañía del Subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, y del director de Tránsito y Movilidad, Martín Barragán Andrade, dieron arranque al Operativo de Fiestas Decembrinas y de Fin de Año.

De esta forma, la vigilancia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), será en los centros comerciales, las zonas bancarias, las plazas públicas y los sitios turísticos. Además, es fundamental destacar la colaboración estrecha con la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), con el objetivo de atender cualquier situación de forma inmediata.

Igualmente, los mandos policiales subrayaron que esta operación se replicara en las 10 regiones de todo el estado: Morelia, Zamora, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zitácuaro, La Piedad, Jiquilpan, Apatzingán, Coalcomán y Huetamo. Y añadieron que todo será en trabajo conjunto con las autoridades municipales y federales.

Para la SSP, a través de la Guardia Civil, es muy importante la tranquilidad de la ciudadanía michoacana, es por eso que se exhorta a la población a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad establecidos, no combinar el alcohol y el volante, a no manejar y revisar al mismo tiempo el teléfono celular; también, se solicita a la población no dejar aparatos electrónicos conectados si se sale de casa ni tampoco dejar veladoras encendidas; asimismo, en caso de acudir a realizar retiros bancarios o compras en centros comerciales, hacerlo en compañía de más personas.